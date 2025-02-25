سوريا تدعو في البيان الختامي للحوار الوطني لانسحاب إسرائيل من أراضيها

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دمشق (رويترز) – نددت سوريا يوم الثلاثاء بالتوغل الإسرائيلي في أراضيها ودعت إسرائيل إلى الانسحاب.

جاء ذلك في البيان الختامي لقمة الحوار الوطني التي دعا إليها الحكام الإسلاميون الجدد في سوريا لوضع خريطة الطريق السياسية لسوريا.

وقال البيان “إدانة التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية باعتباره انتهاكا صارخا لسيادة الدولة السورية والمطالبة بانسحابه الفوري وغير المشروط ورفض التصريحات الاستفزازية من رئيس الوزراء الإسرائيلي ودعوة المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب السوري والضغط لوقف العدوان والانتهاكات”.

ونقلت إسرائيل قواتها إلى منطقة منزوعة السلاح تراقبها الأمم المتحدة داخل سوريا بعد أن أطاحت المعارضة المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام، وهي جماعة كانت تابعة لتنظيم القاعدة، بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر كانون الأول.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد إن إسرائيل لن تسمح بوجود هيئة تحرير الشام في جنوب سوريا، ولا أي قوات أخرى تابعة لحكام البلاد الجدد، وطالب‭‭ ‬‬بأن تكون تلك المنطقة منزوعة السلاح.