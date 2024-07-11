سوليفان: لا تزال هناك تفاصيل كثيرة يتعين حسمها بخصوص وقف النار بغزة

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(لتصحيح خطأ طباعي في العنوان)

واشنطن (رويترز) – قال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض يوم الخميس إن هناك تفاصيل كثيرة لا تزال بحاجة إلى الانتهاء منها للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.

وأوضح سوليفان للصحفيين “لا تزال هناك أميال يجب قطعها قبل أن نضع اللمسات النهائية إذا كنا قادرين على وضعها. لذا، لا أريد أن أقول إن الأمر بات وشيكا، لكن ينبغي ألا يكون ذلك بعيد المنال إذا جاء الجميع وهو عازمون على إتمامه”، مضيفا أنه لا توجد تغييرات في السياسة المتعلقة بإرجاء واشنطن شحنة قنابل زنة ألفي رطل إلى إسرائيل.

وتابع سوليفان أن الرئيس جو بايدن سيعلن قريبا مستجدات عن وضع محادثات وقف إطلاق النار.