وزيرة الدفاع السويسرية تعلن استقالتها

وزيرة الدفاع السويسرية فيولا أمهيرد. Keystone / Peter Klaunzer

أعلنت وزيرة الدفاع السويسرية، فيولا أمهيرد، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم في برن، أنها ستتنحى عن منصبها نهاية شهر مارس 2025.

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وتنحدر السياسية البالغة من العمر 62 عامًا، والمنتسبة لحزب الوسط، من كانتون فاليه، الواقع غرب البلاد. وقد تشغلت أمهيرد حقيبة وزاية في الحكومة السويسرية منذ عام 2019، حيث تولت المنصب خلفًا لدوريس لويتهارد.

وجاء هذا الإعلان ليطغى على الموضوع الرئيسي للمؤتمر الصحفي، الذي تناول إعادة تنظيم الخدمة الإلزامية في الجيش وخدمة الحماية المدنية.

وفي الأشهر الأخيرة، تكررت التكهنات في وسائل الإعلام والأوساط السياسية بأن فيولا أمهيرد قد تتنحى عن منصبها بعد انتهاء فترة رئاستها للبلاد لعام 2024.

وبررت أمهيرد قراراستقالتها قائلة: “بعد سنوات طويلة في العمل السياسي والتنفيذي، حان الوقت لأتراجع خطوة إلى الوراء”.