وزيرة الدفاع السويسرية تعلن استقالتها
أعلنت وزيرة الدفاع السويسرية، فيولا أمهيرد، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم في برن، أنها ستتنحى عن منصبها نهاية شهر مارس 2025.
المزيد
نشرتنا الإخبارية حول التغطية السويسرية للشؤون العربية
وتنحدر السياسية البالغة من العمر 62 عامًا، والمنتسبة لحزب الوسط، من كانتون فاليه، الواقع غرب البلاد. وقد تشغلت أمهيرد حقيبة وزاية في الحكومة السويسرية منذ عام 2019، حيث تولت المنصب خلفًا لدوريس لويتهارد.
وجاء هذا الإعلان ليطغى على الموضوع الرئيسي للمؤتمر الصحفي، الذي تناول إعادة تنظيم الخدمة الإلزامية في الجيش وخدمة الحماية المدنية.
وفي الأشهر الأخيرة، تكررت التكهنات في وسائل الإعلام والأوساط السياسية بأن فيولا أمهيرد قد تتنحى عن منصبها بعد انتهاء فترة رئاستها للبلاد لعام 2024.
وبررت أمهيرد قراراستقالتها قائلة: “بعد سنوات طويلة في العمل السياسي والتنفيذي، حان الوقت لأتراجع خطوة إلى الوراء”.
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة
المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.