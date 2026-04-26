سيناتور أميركي بارز يرفع الحظر عن مرشح رئاسة الاحتياطي الفدرالي

أعلن السناتور الجمهوري الأميركي توم تيليس الأحد أنه سيدعم ترشيح كيفن وورش لرئاسة الاحتياطي الفدرالي، وذلك بعد إنهاء التحقيق المتعلق برئيس الاحتياطي الحالي.

وكان تيليس حذّر من أنه سيعارض تعيين وورش، ما لم يتوقّف تحقيق وزارة العدل في حق رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول.

وشكّلت هذه الخطوة آخر عقبة رئيسة أمام التصويت على تثبيت ترشيح وورش، قبل انتهاء ولاية باول في 15 أيار/مايو.

وكتب السناتور عن ولاية كارولاينا الشمالية على وسائل التواصل الاجتماعي “كان التحقيق الجنائي الذي تجريه وزارة العدل في حقّ الرئيس باول يشكّل تهديدا خطيرا لاستقلالية الاحتياطي الفدرالي، وكان لا بد من إنهائه قبل أن أتمكّن من دعم تثبيت كيفن وورش”.

ويتعلّق التحقيق بإدارة باول لأعمال تجديد مقرّ الاحتياطي الفدرالي في واشنطن، التي تُقدَّر كلفتها حاليا بنحو 2,5 مليار دولار، ارتفاعا من التقدير الأولي البالغ 1,9 مليار دولار.

وكشف باول مطلع كانون الثاني/يناير عن إجراء التحقيق، واعتبره “تهديدا” من الرئيس دونالد ترامب وإدارته للضغط على المؤسسة من أجل خفض سعر الفائدة.

وكان تصويت تيليس ضدّ تعيين وورش كافيا لمنع لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ من إحالة الترشيح على جلسة التصويت العامة في المجلس.

لكن المدعية العامة الأميركية في مقاطعة كولومبيا جانين بيرو أعلنت الجمعة إنهاء التحقيق.

وقالت إنها طلبت من المفتش العام للاحتياطي الفدرالي مايكل هورويتز تولّي الملف وإجراء تحقيق إداري خاص، وهو إجراء اعتيادي في مثل هذه الحالات غير الجنائية.

غير أنها أبقت الباب مفتوحا أمام إعادة فتح التحقيق “في حال كانت الوقائع تستدعي ذلك”.

والسبت، رفض ترامب الإقرار بانتهاء هذا الملف القانوني، قائلا إن لديه “التزاما بمعرفة السبب” وراء الارتفاع الكبير في تكاليف أعمال التجديد.

وقال تيليس الأحد إنه تلقّى “تطمينات” بأن إعادة فتح القضية الجنائية لن تحصل إلا إذا برّرت نتائج تحقيق المفتش العام ذلك.

وأضاف السناتور أن وورش “مرشح متميّز”، مشيرا إلى أنه “حان الوقت لكي يتجاوز الاحتياطي الفدرالي هذا الإلهاء ويُعيد تركيزه الكامل على مهمته الأساسية”.

