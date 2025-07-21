أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبل أفضل – صعودٌ مستمر وتقدّم دائم. لكن، كيف يبدو الواقع الفعلي؟
نود أن نسمع منك: أين تعيش/ين؟ وفي أي اتجاه تسير منطقتك أو قارتك؟
ندعوك لقراءة مقالنا حول كيف تقترب سويسرا من إفريقيا:
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من الحياد إلى البراغماتية: كيف تعيد سويسرا صياغة سياستها تجاه أفريقيا؟
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مع مرور الوقت، يكتسب الاتحاد الأفريقي أهمية متزايدة. وقد بدأت سويسرا في التقارب الدبلوماسي معه منذ فترة طويلة.
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