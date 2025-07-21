أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبل أفضل – صعودٌ مستمر وتقدّم دائم. لكن، كيف يبدو الواقع الفعلي؟

نود أن نسمع منك: أين تعيش/ين؟ وفي أي اتجاه تسير منطقتك أو قارتك؟

ندعوك لقراءة مقالنا حول كيف تقترب سويسرا من إفريقيا:

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