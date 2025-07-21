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أين ترى مستقبل قارتك؟

يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبل أفضل – صعودٌ مستمر وتقدّم دائم. لكن، كيف يبدو الواقع الفعلي؟

نود أن نسمع منك: أين تعيش/ين؟ وفي أي اتجاه تسير منطقتك أو قارتك؟

ندعوك لقراءة مقالنا حول كيف تقترب سويسرا من إفريقيا:

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مصر

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من الحياد إلى البراغماتية: كيف تعيد سويسرا صياغة سياستها تجاه أفريقيا؟

تم نشر هذا المحتوى على مع مرور الوقت، يكتسب الاتحاد الأفريقي أهمية متزايدة. وقد بدأت سويسرا في التقارب الدبلوماسي معه منذ فترة طويلة.

طالع المزيدمن الحياد إلى البراغماتية: كيف تعيد سويسرا صياغة سياستها تجاه أفريقيا؟

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية