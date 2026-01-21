المنتدى الاقتصادي العالمي: سويسرا تنتهج الحذر مع ترامب قبيل اتفاق الرسوم الجمركية

من المقرر أن يصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى دافوس يوم الأربعاء في زيارة تستغرق يومين لحضور الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي (WEF). Keystone / Gian Ehrenzeller

خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، من المُستبعد أن تهاجم الحكومة الفيدرالية السويسرية خطط الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن غرينلاند. فبرن تركِّز حاليًا على هدف أكثر إلحاحًا؛ إتمام اتفاق مع واشنطن يقضي برسوم جمركية في حدود 15%.

6دقائق

هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية الناطقة بالألمانية (SRF) أنظر 2 لغات أخرى English en WEF: Switzerland treads carefully with Trump as tariff deal looms الأصلي طالع المزيدWEF: Switzerland treads carefully with Trump as tariff deal looms

Русский ru Давосский форум: Швейцария хочет по возможности не раздражать Трампа طالع المزيدДавосский форум: Швейцария хочет по возможности не раздражать Трампа

الاجتماعات على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس تكون أحيانًا قصيرة جدًا، لكنها عالية المستوى. وقد أجرى الرئيس السويسري، غي بارملان، يوم الثلاثاء محادثات مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين.

لكنّ الملف الأهم بالنسبة إلى الحكومة السويسرية يبقى اللقاء مع الوفد الأمريكي المرتقب خلال اليومين المقبلين. ويأمل رئيس الحكومة السويسرية في وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق الرسوم قبل نهاية مارس.

فقد صرَّح بارملان، خلال مؤتمر صحفي في دافوس: “نريد التفاوض على هذا الاتفاق كي نحصل على قدر من اليقين”. وأضاف: “نحن الآن مستعدون للتفاوض، وننتظر أن نرى ما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة أيضًا”.

المزيد

المزيد شؤون خارجية دافوس تتحوَّل إلى “أمريكا مُصغَّرة” تم نشر هذا المحتوى على مع انطلاق الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وعلى مدار أسبوع كامل، نقدم هنا شرحًا لأبرز الملفات التي تتصدر النقاشات. طالع المزيددافوس تتحوَّل إلى “أمريكا مُصغَّرة”

بدوره، أبدى سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، الذي كان في دافوس يوم الثلاثاء، تفاؤلًا مقتضبًا حيال الاتفاق الجمركي مع سويسرا. وصرًّح، قائلًا: ” الاتفاق التجاري بين سويسرا والولايات المتحدة يسير في الاتجاه الصحيح، ويتقدم بشكل جيد جدًا”.

هل ستواجه سويسرا أيضًا رسومًا أعلى؟

قال إدوارد مكمولين، السفير الأمريكي السابق لدى سويسرا خلال ولاية ترامب الأولى والموجود حاليًّا في دافوس، إن معظم بنود اتفاق الرسوم جرى التفاوض بشأنها. وأضاف لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية الناطقة بالألمانية (SRF)، أن المفاوضات شملت أيضًا تعهدات شركات سويسرية باستثمار 200 مليار دولار أمريكي (158 مليون فرنك سويسري) في الولايات المتحدة.

لكن بعد تهديدات ترامب الأخيرة بفرض رسوم جمركية على دول محورية في الاتحاد الأوروبي بسبب غرينلاند، يبرز سؤال: هل تظل نسبة 15% قائمة لسويسرا، أم تتلاشى؟

المزيد

المزيد شؤون خارجية ترامب يخفض الرسوم الجمركية المفروضة على سويسرا إلى 15% تم نشر هذا المحتوى على قالت الحكومة السويسرية، يوم الجمعة، إن الرسوم الجمركية الأمريكية على صادراتها ستُخفض من 39% إلى 15%، وقد شكرت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على “تعاونه البنّاء” في هذا الصدد. طالع المزيدترامب يخفض الرسوم الجمركية المفروضة على سويسرا إلى 15%

وأعرب ماكمولن عن أمله بألا تؤثّر التطورات الأخيرة في اتفاق سويسرا، لأنها بلد “محايد ولا يتدخل في ملف غرينلاند”، رغم أن القضية “شائكة جدًا”.

تشكّك الشركات السويسرية

هذا الأسبوع، يجري كريستوف مادير، رئيس رابطة الشركات السويسرية (economiesuisse)، لقاءات مع عدد كبير من ممثلي.ات قطاع الأعمال في دافوس. وتفيد تقارير بأن المزاج العام يميل إلى السلبية، بعدما لوّح ترامب بفرض رسوم إضافية على ثماني دول أوروبية، هي الدنمارك، والنرويج، والسويد، وفرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، وهولندا، وفنلندا، ما لم تدعم خطته لشراء غرينلاند.

وقال الرئيس الأمريكي إنه سيفرض رسمًا إضافيًّا بنسبة 10% على الواردات إلى الولايات المتحدة اعتبارًا من 1 فبراير، على أن يرتفع إلى 25% بدءًا من الصيف، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

ويرى مادير أن فرص سويسرا في إبرام اتفاق للرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة لم تعد مؤكدة، بعد تهديدات ترامب الأخيرة. ويخشى امتداد تداعيات الزيادة المحتملة إلى شركات سويسرية مرتبطة بسلاسل توريد في ألمانيا، ودول أخرى قد تشملها الإجراءات في فبراير.

وقال رئيس رابطة الشركات السويسرية: “الأمر قد يطالنا مباشرة أيضًا إذا ما تغيّر المزاج العام في واشنطن تجاه الرسوم الجمركية. ومن المؤكد أن هذا التطور ليس جيدًا”.

تحليل هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية الناطقة بالألمانية (SRF): “خطوة إلى الأمام في اتفاق الرسوم الجمركية” تقييم موجز من إعداد آندي مولر، مراسل الهيئة لدى البرلمان الفدرالي استراتيجية الحكومة الفيدرالية خلال اليومين المقبلين في دافوس واضحة: إحراز تقدم في اتفاق الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة دون استفزاز ترامب. ولذلك، من غير الراجح أن تنتقد الحكومة الفيدرالية خطط الرئيس الأمريكي بشأن غرينلاند. في المقابل، يتوقع عدد غير قليل من خبراء السياسة الخارجية في سويسرا، وخبيراتها، إدانة واضحة لخطة ترامب لضم غرينلاند. وقد عبّرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب السويسري عن هذا الرأي اليوم. كما لا يُرجَّح أن ترفض الحكومة الفيدرالية دعوة ترامب إلى ما يسمى “مجلس السلام” الخاص به، وهي مبادرة ينظر إليها عديد الدبلوماسيين.ات باعتبارها مشروعًا مضادًا للأمم المتحدة. وقال غي بارملان، رئيس الحكومة الفيدرالية، إن الحكومة تعتزم دراسة هذا المقترح بمزيد من التعمق. وعمومًا، يبدو أن الحكومة تتجنب قدر الإمكان أي خطوة قد تؤدي إلى التصعيد مع واشنطن، في محاولة لإنجاز اتفاق الرسوم الجمركية سريعًا.

ترجمة: ريم حسونة

مراجعة: عبد الحفيظ العبدلّي

قراءة معمّقة الأكثر مناقشة

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"