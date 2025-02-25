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رئيسة سويسرا تؤكد مواصلة دعم بلادها لأوكرانيا

رئيسة سويسرا كارين كيلر-سوتر.
رئيسة سويسرا كارين كيلر-سوتر. Keystone-SDA

جددت كارين كيلر-سوتر، التي تتولى الرئاسة الدورية لسويسرا، تأكيد دعم بلادها لأوكرانيا أمس الاثنين خلال قمة عُقدت في كييف لإحياء الذكرى الثالثة لاندلاع الحرب. وأكدت أن الهدف لا يزال تحقيق سلام عادل ودائم.

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Keystone-SDA. م.ا
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وفي كلمتها التي ألقتها عبر الفيديو، قالت كيلر-سوتر: “من الواضح أن التوصل إلى حل دائم أمر مستحيل دون مشاركة أوكرانيا”. وأضافت: “نعمل عن كثب مع شركائنا في أوروبا من أجل ضمان مستقبل يسوده السلام في أوكرانيا وفي أنحاء القارة”.

وخلال خطابها، استعرضت كيلر-سوتر الدعم الذي قدمته الحكومة السويسرية لأوكرانيا حتى الآن، مشيرةً إلى مؤتمر بورغنشتوك الذي انعقد في يونيو 2024 والذي أسهم في وضع أسس جديدة لمحادثات السلام، بالإضافة إلى مؤتمر نزع الألغام الذي استضافته مدينة لوزان في أكتوبر الماضي.

وأوضحت كيلر-سوتر أن انتشار الألغام في أوكرانيا لا يهدد الأرواح فحسب، بل يشكل أيضًا خطرًا على الأمن الغذائي داخل أوكرانيا وعلى مستوى العالم. كما أشارت إلى استقبال سويسرا للاجئات واللاجئين الأوكرانيين وتوفير الحماية والدعم لهم.

مساعدات إضافية

وأكدت كيلر-سوتر التزام سويسرا بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية ودعم إعادة إعمار أوكرانيا. وفي وقت سابق من هذا الشهر، خصصت الحكومة السويسرية 1.5 مليار فرنك سويسري (1.67 مليار دولار) لإعادة بناء البنية التحتية الحضرية، واستعادة الخدمات الأساسية الآمنة، والاستمرار في تقديم المساعدات الطارئة حتى عام 2028.

ومن المتوقع أن تترأس سويسرا منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) العام المقبل، وهو ما سيمكنها من الإسهام بشكل أكبر في تعزيز السلام والأمن، وفقًا لما صرحت به كيلر-سوتر.

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