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شؤون خارجية

سقوط بشار الأسد: سويسرا تدعو للمصالحة في سوريا

سوريا
خرج الشعب السوري على بكرة أبيه فرحا واستبشار بسوق نظام بشار الأسد. Keystone-SDA

 بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، دعت وزارة الخارجية السويسرية جميع الأطراف المتنازعة إلى حماية المدنيين واحترام القانون الإنساني الدولي. وتقول سويسرا إنها تدعو للسلام والمصالحة في سوريا.

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Keystone-SDA/ع.ع

وغردت وزارة الخارجية على منصة X بعد ظهر يوم الأحد بأنها تتابع الوضع في سوريا عن كثب بعد التطورات الأخيرة.

ويوجد حوالي 60 سويسريًا وسويسرية مسجلين في سوريا، بالإضافة إلى شخص آخر مسجل على “إدارة السفر” كعابر،  وفقا لما أبلغت به وزارة الخارجية وكالة الأنباء السويسري (كيستون أي تي أس/ Keystone-ATS).

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ولم يتم تقديم أي طلب للمساعدة القنصلية حتى الآن. ولم يتلقَ الخط الساخن لوزارة الخارجية السويسرية أي مكالمات على علاقة بالوضع في سوريا.

ولا تنظم وزارة الخارجية عمليات المغادرة. وتنطبق مبادئ المسؤولية الفردية وفقًا لقانون السويسريين في الخارج. ويمثّل مكتب إنساني تابع للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون وزارة الخارجية السويسرية في سوريا، وهو لا يزال يمارس نشاطه.

وتقول الوزارة أن جميع موظفي وموظفات المكتب في سوريا بخير. ومنذ أبريل 2011، أصدرت وزارة الخارجية تحذيرًا عامًا ضد السفر إلى سوريا.+سويسرا تخفف العقوبات المفروضة على سوريا دعما للمساعدات الإنسانية

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أحداث متسارعة

 انتهى حكم بشار الأسد في سوريا يوم الأحد، وفقًا لما أعلنه جيش البلاد، والقوة الحامية السابقة، روسيا.

 في 27 نوفمبر، زادت حدة الحرب الأهلية في سوريا، التي كانت مستمرة منذ عام 2011، فجأة مع هجوم التحالف الإسلامي الذي تقوده هيئة تحرير الشام (HTS).

وفي فترة زمنية قصيرة، سيطر المتمردون على مناطق شاسعة من البلاد، وعلى العديد من المدن الكبرى: ففي يوم السبت استولوا على مدينة حمص الاستراتيجية. ويوم الأحد، سيطروا على العاصمة دمشق.

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