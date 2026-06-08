نظام الدخول الجديد يطيل فترات الانتظار في المطارات السويسرية

يتطلب النظام الجديد مزيدًا من الوقت لإجراء عمليات التفتيش الحدودية في المطارات. Keystone-SDA

بعد تطبيق نظام أوروبي جديد لمراقبة الحدود، بات المسافرون والمسافرات جوًّا يضطرون إلى الانتظار لأكثر من ساعة قبل السماح لهم بدخول سويسرا.

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يهدف نظام الدخول والخروج (EES) الجديد إلى تسجيل عمليات الدخول إلى منطقة شنغن والخروج منها. وبموجبه، يخضع للتدقيق جميع الأشخاص الذين لا يحملون جواز سفر صادر عن إحدى دول الاتحاد الأوروبي، أو النرويج، أو أيسلندا، أو ليختنشتاين، أو سويسرا.

وكان تطبيق النظام قد بدأ تدريجيًا على مدى عدة أشهر. ثمَّ دخل حيّز التنفيذ في جميع أنحاء منطقة شنغن، في 10 أبريل.

وحتى الآن، سجَّل النظام 90 مليون شخص، وفقًا لتصريح ماغنوس برونر، المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، أمام وسائل الإعلام يوم الخميس في لوكسمبورغ، عقب اجتماع لمجلس شنغن. ويعادل ذلك نحو مليوني عملية تسجيل أسبوعيًا.

وأدى استخدام النظام إلى رفض دخول نحو 38 ألف شخص، كان ألفًا منهم يشكلون خطرًا أمنيًا. ووفقًا للمفوض النمساوي، يكتسي نظام الدخول والخروج “أهمية بالغة” لأمن الاتحاد الأوروبي.

جمع البيانات يؤخر إجراءات الدخول

نظرًا إلى أن جميع الدول المجاورة لسويسرا أعضاء في منطقة شنغن، فإنها لا تستخدم النظام إلا في المطارات، على الرحلات القادمة من خارج المنطقة. وقد بدأ تطبيقه في جنيف في أكتوبر 2025، وفي زيورخ في نوفمبر من العام نفسه.

وقالت متحدثة باسم مطار زيورخ لوكالة الأنباء Keystone-SDA، ردًا على استفسار في مطلع الأسبوع: “أدّى تطبيق نظام الدخول والخروج إلى إطالة فترات الانتظار عند نقاط مراقبة الحدود، وقد يستمر هذا الوضع”.

وأمَّا سبب التأخير، فيعود إلى إنشاء ملف شخصي، وفقًا لتوجيهات الاتحاد الأوروبي، لكل شخص من رعايا الدول غير الأعضاء في منطقة شنغن يدخل البلاد للمرة الأولى، ولا يحمل تصريح إقامة ساري المفعول في سويسرا، أو في دولة أخرى من دول المنطقة.

ويشمل الملف البيانات الشخصية، وبيانات وثيقة السفر، والبيانات البيومترية. وتتولى شرطة كانتون زيورخ هذه الإجراءات في مطار زيورخ. وأضافت المتحدثة باسم المطار: “لذلك تستغرق العملية وقتًا أطول”.

وعمومًا، يعمل النظام بصورة مستقرة وموثوقة. لكنَّ فترات الانتظار قد تتراوح، في حالات نادرة، بين ساعة وساعتين. وتحديدًا، يحدث ذلك عندما تصل عدة رحلات جوية قادمة من خارج منطقة شنغن في الوقت نفسه. ومن المتوقع أن تتحسن الإجراءات مع ازدياد خبرة الموظفين والموظفات في استخدام النظام.

العطلات الشتوية أطالت فترات الانتظار في جنيف

أدت كثافة حركة السفر خلال العطلات الشتوية إلى إطالة فترات الانتظار في مطار جنيف خلال شهري يناير وفبراير. وقال متحدث باسم المطار، ردًا على استفسار: “بلغت فترة الانتظار ساعتين ونصف الساعة في أصعب الأيام”. ويستخدم المطار في مثل هذه الأيام أكثر من 70 ألف مسافر ومسافرة.

وعلى خلاف مطار زيورخ، يتولى المكتب الفدرالي للجمارك وأمن الحدود مسؤولية عمليات المراقبة في جنيف. وأفاد المكتب، ردًا على استفسار، بأن نظام الدخول والخروج يعمل جيدًا بوجه عام.

غير أن متحدثة باسم المكتب أوضحت أن النظام أدى إلى إطالة المدة اللازمة لإجراء عمليات التفتيش. وأضافت أن الجهات المعنية تعمل باستمرار على تحسين الإجراءات.

استعنّا في ترجمة هذا الخبر بأدوات الذكاء الاصطناعي، دون الإخلال بمبادئ العمل الصحفي.

مراجعة: ريم حسونة

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