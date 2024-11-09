شبح المجاعة يخيم على شمال غزة (تقرير بدعم من الأمم المتحدة)

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حذر تقرير أعد بدعم من الأمم المتحدة السبت من أن شبح المجاعة يخيم على مناطق شمال قطاع غزة مع ازدياد القصف والمعارك وتوقف المساعدات الغذائية تقريبا.

وحذرت لجنة مراجعة المجاعة في تقييمها من أن “احتمال حدوث المجاعة وشيك وكبير، بسبب التدهور السريع للوضع في قطاع غزة”.

وقال التقرير “ربما تم تجاوز عتبات المجاعة بالفعل أو سيتم ذلك في وقت قريب”.

وتوقعت اللجنة في 17 تشرين الأول/اكتوبر أن يصل عدد الأشخاص في غزة الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي بمستوى “كارثي” إلى 345 ألف شخص، أو 16 في المئة من السكان بين تشرين الثاني/نوفمبر ونيسان/أبريل 2025.

وصنف تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي ذلك على أنه المرحلة الخامسة من التصنيف – وهو الوضع الذي “تظهر فيه بوضوح (حالات) المجاعة والموت والعوز ومستويات سوء التغذية الحاد الحرجة للغاية”.

وأفادت اللجنة بأنه منذ ذلك التقرير، ساءت الظروف في شمال غزة مع انهيار أنظمة الغذاء، وتراجع المساعدات الإنسانية وظروف المياه والصرف الصحي والنظافة الحرجة.

وأضافت “يمكننا تاليا أن نفترض أن المجاعة وسوء التغذية والوفيات الزائدة بسبب سوء التغذية والمرض، تتزايد بسرعة في هذه المناطق”.

وشكك الجيش الإسرائيلي في صدقية التقرير.

وقال في بيان “تبين أن كل تقييمات لجنة مراجعة المجاعة خاطئة وغير متجانسة مقارنة بالوضع على الارض”.

واضاف الجيش “يواصل الباحثون ويا للأسف الاستناد الى معطيات جزئية وخاطئة، وكذلك الى مصادر مصطنعة لديها مصالح شخصية”.

واكد أن 39 الف شاحنة تقل أكثر من 840 الف طن من المواد الغذائية دخلت قطاع غزة خلال الشهرين الاخيرين.

منذ السادس من تشرين الأول/أكتوبر، ينفذ الجيش الإسرائيلي هجوما جويا وبريا في شمال غزة، وخصوصا في مناطق جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون، قائلا إن الغرض منه منع مقاتلي حماس من إعادة رص صفوفهم.

واورد التقرير أن شحنات المساعدات المسموح لها بدخول قطاع غزة أصبحت الآن أقل من أي وقت مضى منذ تشرين الأول/اكتوبر 2023.

وتزداد صعوبة الوصول إلى الغذاء، مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية في السوق السوداء.

وقال التقرير إن غاز الطهو ارتفع بنسبة 2612 في المئة والديزل بنسبة 1315 في المئة والخشب بنسبة 250 في المئة.

وأضاف “بالتزامن مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية بشكل كبير ومتزايد، كان هناك انهيار كامل لسبل العيش بحيث لا يمكن شراء أو مقايضة الغذاء والاحتياجات الأساسية الأخرى”.

كما أعربت اللجنة عن قلقها من قرار إسرائيل الشهر الماضي قطع علاقاتها مع وكالة الأونروا، محذرة من “عواقب وخيمة للغاية على العمليات الإنسانية”.

امس/شي/ب ق