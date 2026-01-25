The Swiss voice in the world since 1935
شراكة بين دبي للثقافة وسبوتيفاي لدعم المواهب الموسيقية

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

وقّعت “دبي للثقافة” مذكرة تفاهم مع منصة “سبوتيفاي” الموسيقية لدعم الموسيقيين الناشئين والمواهب المحلية وتمكينهم من تعزيز حضورهم عالميا، وفق ما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأحد.

وحضرت رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم توقيع مذكرة التفاهم مع المنصة التي يتجاوز عدد مستخدميها 713 مليونا.

وتنصّ المذكرة على تبادل الخبرات والرؤى لتطوير وتنفيذ مبادرات ثقافية مشتركة، والتعاون في إطلاق مبادرات لتوسيع فرص وصول الفنانين الإماراتيين والمقيمين إلى موارد ومنصات تدعم تطورهم المهني، وتعزز قدرتهم التنافسية، وتساعدهم على فهم جمهورهم باستخدام البيانات والتحليلات المتخصصة، وتقديم دعم عملي.

م ل/كام

