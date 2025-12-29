The Swiss voice in the world since 1935
شرطة أبوظبي تعلن جاهزيتها لاحتفالات العام الجديد

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

اعتمدت شرطة أبوظبي خطة أمنية لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية للعام الجديد 2026 في جميع مناطق إمارة أبوظبي، بالتعاون مع شركاء استراتيجيين، بما يضمن انسيابية حركة المرور وتخفيف الازدحامات المرورية، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الإثنين.

ونقلت الوكالة الرسمية عن العميد محمد ضاحي الحميري، مدير قطاع العمليات المركزية قوله، إن “شرطة أبوظبي أعدت خطة أمنية مشتركة لتأمين المناطق السياحية والمراكز التجارية وحركة السير خلال احتفالات العام الجديد، ضماناً لأمن وسلامة الجمهور”.

وحثت مديرية المرور والدوريات الأمنية بقطاع العمليات المركزية مستخدمي الطرق على “الانتباه والتقيد بقانون السير والمرور والسرعات المحددة، وعدم الانشغال بالهاتف أثناء القيادة”.

وحذرت من “الممارسات غير الحضارية مثل استخدام أنواع الرش (سبراي الحفلات)، وقيادة المركبة بتهور والضجيج”، ودعت إلى “الالتزام بالإرشادات والنصائح التي تهدف لتوفير الحماية والسلامة وتهيئة الأجواء لإنجاح الفعاليات والأنشطة، وتحقيق السعادة للجمهور”.

هت

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

