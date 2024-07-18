شرطة إسبانيا وألمانيا تعتقل 4 للاشتباه في تهريب أجزاء طائرات مسيرة لحزب الله

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مدريد (رويترز) – قالت الشرطة الإسبانية يوم الخميس إنها اعتقلت أربعة مشتبها بهم، ثلاثة في إسبانيا وواحد في ألمانيا، في إطار تحقيق في بيع أجزاء من طائرات مسيرة لجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران.

وأضافت الشرطة أن التحقيق بدأ في إسبانيا، حيث رصدت الشرطة شركات إسبانية يملكها مواطنون لبنانيون المولد تتاجر بكميات كبيرة من أجزاء ومكونات طائرات عسكرية مسيرة قادرة على حمل متفجرات.

وقالت الشرطة الإسبانية في بيان إنه استنادا إلى تحليل الوثائق التي توضح بالتفصيل تجارة مكونات الطائرات داخل أوروبا، فمن الممكن أن تكون جماعة حزب الله قد قامت بتجميع عدة مئات أو حتى آلاف الطائرات المسيرة باستخدام أجزاء تلك الطائرات.

وأوضحت الشرطة أن الطائرات الخفيفة، التي يصعب رصدها وإيقافها، كانت محملة بمتفجرات يصل وزنها إلى عدة كيلو جرامات ويتم إرسالها إلى داخل إسرائيل.

وقال البيان إن بقايا الطائرات المسيرة التي يطلقها حزب الله والتي عثر عليها في إسرائيل تتطابق مع نوع المكونات التي صادرتها الشرطة في إسبانيا وألمانيا.

وتتبادل إسرائيل إطلاق النار مع حزب الله منذ أن أعلنت الجماعة عن إنشاء “جبهة دعم” مع الفلسطينيين بعد وقت قصير من قيام حركة المقاومة الفلسطينية الإسلامية (حماس)، المدعومة من حزب الله، بالهجوم على التجمعات السكنية الواقعة على الحدود بجنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول، مما أسفر في النهاية عن قيام إسرائيل بشن هجومها العسكري على غزة.