شرطة دبي تضبط عصابة “الأزرار السامة” لتهريب الكبتاغون

ألقت القيادة العامة لشرطة دبي القبض على عصابة من 3 أشخاص حاولوا تهريب 89 ألفا و760 قرصا من مخدر الكبتاغون، قبل بدء تهريبها خارج الدولة، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في السعودية.

وأوضحت شرطة دبي، في بيان الأحد، أن العصابة حاولت تهريب كمية المخدّر التي تزن أكثر من 18 كيلوغراما وتقدّر قيمتها السوقية بأربعة ملايين ونصف مليون درهم إماراتي، داخل أزرار الملابس.

وأشارت شرطة دبي إلى أن العملية نجحت بعد تنفيذ خطة أمنية محكمة لتتبع تحركات المشتبه فيهم وبالتنسيق مع الأجهزة الشرطية الأخرى، ثم رصدت العصابة التي قامت بإخفاء المخدرات في شقة في دبي وإحدى إمارات الدولة.

