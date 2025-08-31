The Swiss voice in the world since 1935
شرطة دبي تضبط عصابة “الأزرار السامة” لتهريب الكبتاغون

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

ألقت القيادة العامة لشرطة دبي القبض على عصابة من 3 أشخاص حاولوا تهريب 89 ألفا و760 قرصا من مخدر الكبتاغون، قبل بدء تهريبها خارج الدولة، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في السعودية.

وأوضحت شرطة دبي، في بيان الأحد، أن العصابة حاولت تهريب كمية المخدّر التي تزن أكثر من 18 كيلوغراما وتقدّر قيمتها السوقية بأربعة ملايين ونصف مليون درهم إماراتي، داخل أزرار الملابس.

وأشارت شرطة دبي إلى أن العملية نجحت بعد تنفيذ خطة أمنية محكمة لتتبع تحركات المشتبه فيهم وبالتنسيق مع الأجهزة الشرطية الأخرى، ثم رصدت العصابة التي قامت بإخفاء المخدرات في شقة في دبي وإحدى إمارات الدولة.

م ل/

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
33 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
8 إعجاب
11 تعليق
عرض المناقشة

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
60 إعجاب
66 تعليق
عرض المناقشة
