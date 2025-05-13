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شرطة لندن توقف شابا يشتبه بتورطه في حرائق طالت ممتلكات لرئيس الوزراء البريطاني

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أعلنت شرطة لندن الثلاثاء توقيف شخص في الحادية والعشرين من العمر يشتبه في تورّطه في حرائق متعمّدة في ممتلكات لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

وقالت شرطة لندن التي سبق أن أعلنت مساء الإثنين عن فتح وحدتها المتخصصة في مكافحة الإرهاب تحقيقا في هذا الخصوص إن المشتبه به “أوقف صبيحة الثلاثاء على خلفية حرائق إجرامية تتعمّد تعريض حياة الآخرين إلى خطر”.

وهو حاليا في الحبس الاحتياطي بسبب “ثلاثة حرائق” نشبت في الأيام الأخيرة، وفق بيان شرطة لندن.

وفتحت الشرطة تحقيقها بعد حريق نشب ليل الأحد الإثنين في منزل لرئيس الوزراء كير ستارمر في شمال لندن، متسببا بأضرار في مدخل العقار من دون سقوط جرحى.

وهذا المنزل الواقع في كينتيش تاون عاش فيه ستارمر لحين تسلّمه رئاسة الوزراء في تموز/يوليو وانتقاله للإقامة في داونينغ ستريت.

ولا يزال ستارمر يملك العقار، وفقا لوسائل إعلام بريطانية.

وقالت شرطة لندن في بيانها مساء الإثنين إن عناصر من قوة مكافحة الإرهاب التابعة لشرطة العاصمة يحقّقون في الحريق بصورة احترازية ولأنّ العقار مرتبط بشخصية عامة رفيعة المستوى.

وتحقّق شرطة لندن في “حادثين آخرين”، بينهما حريق فجر الأحد عند مدخل عقار آخر لكير ستارمر علاقة به وآخر اندلع في سيارة في حيّ كينتيش تاون أيضا في 8 أيار/مايو.

وشكر ستارمر خدمات الطوارئ، بحسب ما قال متحدث باسمه الإثنين.

كلا/بم-م ن/لين

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية