The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

شركة إير فرانس تعلق رحلاتها إلى دول شرق أوسطية

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

أعلنت شركة الخطوط الجوية الفرنسية (اير فرانس) الاثنين تعليق رحلاتها إلى السعودية والإمارات حتى الثلاثاء على الأقل بسبب النزاع في الشرق الأوسط، كما مددت تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى 24 تموز/يوليو.

وقال متحدث باسم الشركة لوكالة فرانس برس “نظرا إلى الوضع الراهن، قرّرت الشركة إلغاء رحلاتها من وإلى دبي والرياض حتى الثلاثاء 24 حزيران/يونيو”.

ويسري هذا الاجراء اعتبارا من الأحد حتى الاثنين مبدئيا على رحلة إلى دبي وأخرى إلى العاصمة السعودية انطلاقا من مطار شارل ديغول الباريسي.

وأشارت الشركة إلى أنه “تم إبلاغ العملاء الذين أُلغيت رحلاتهم. يمكنهم تغيير رحلاتهم بدون رسوم أو لقاء طلب إشعار ائتمان أو استرداد كامل للمبلغ إذا عدلوا عن سفرهم”.

كما أعلنت شركة الطيران الفرنسية الاثنين أنها مددت “تعليق رحلاتها بين مطار باريس-شارل ديغول وتل أبيب حتى الاثنين 14 تموز/يوليو 2025 ضمنا” بسبب الوضع الامني هناك.

وأشارت الشركة إلى أن “استئناف الرحلات مرهون بتقييم الوضع الميداني”، وذلك بعد إعلانها هذا الإجراء “حتى إشعار آخر” في 13 حزيران/يونيو بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران.

وأكدت الشركة أن “أولويتها القصوى هي سلامة عملائها وطواقمها” مشيرة إلى أنها “تراقب باستمرار تطورات الوضع الجيوسياسي في المناطق التي تخدمها وتحلّق طائراتها في أجوائها لضمان أعلى مستويات السلامة والأمن لرحلاتها”.

وأضاف المتحدث لوكالة فرانس برس الاثنين أن الرحلات إلى بيروت وتل أبيب التي تقوم شركة ترانسافيا، شركة الطيران الاقتصادي التابعة لمجموعة إير فرانس-كي إل إم، بتخديمها ستبقى معلقة حتى 30 حزيران/يونيو و7 أيلول/سبتمبر على التوالي.

والأحد، ألغت الخطوط الجوية البريطانية رحلاتها بين مطار هيثرو في لندن ودبي والدوحة، بعد القصف الأميركي للمواقع النووية في إيران.

وأثار تدخل الولايات المتحدة في النزاع الذي بدأته أسرائيل قبل أسبوع، مخاوف من أعمال انتقامية ضد المصالح الأميركية في الشرق الأوسط، لا سيما القواعد العسكرية في دول الخليج.

تج/ريم/الح

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
47 إعجاب
57 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: دوريان بوركهالتر

أي مستقبل ينتظر القطاع الإنساني في ظل تقلص الدعم الدولي؟

أقدمت عدة دول – من بينها الولايات المتحدة وسويسرا – على تقليص ميزانياتها المخصصة للمساعدات، مما أدخل القطاع الإنساني في أزمة وجودية. وفي ضوء هذا الوضع، ما السبل التي ينبغي للعاملين والعاملات في المجال الإنساني استكشافها؟ رأيك يهمّنا!

شارك في الحوار
18 إعجاب
15 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سارة إبراهيم

هل يساورك القلق بشأن التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي؟

الأدوات الحالية للذكاء الاصطناعي تحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة والموارد الطبيعية لتعمل. هل يؤثر ذلك على طريقة استخدامك لها؟

شارك في الحوار
9 إعجاب
17 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية