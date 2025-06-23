شركة إير فرانس تعلق رحلاتها إلى دول شرق أوسطية

afp_tickers

3دقائق

أعلنت شركة الخطوط الجوية الفرنسية (اير فرانس) الاثنين تعليق رحلاتها إلى السعودية والإمارات حتى الثلاثاء على الأقل بسبب النزاع في الشرق الأوسط، كما مددت تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى 24 تموز/يوليو.

وقال متحدث باسم الشركة لوكالة فرانس برس “نظرا إلى الوضع الراهن، قرّرت الشركة إلغاء رحلاتها من وإلى دبي والرياض حتى الثلاثاء 24 حزيران/يونيو”.

ويسري هذا الاجراء اعتبارا من الأحد حتى الاثنين مبدئيا على رحلة إلى دبي وأخرى إلى العاصمة السعودية انطلاقا من مطار شارل ديغول الباريسي.

وأشارت الشركة إلى أنه “تم إبلاغ العملاء الذين أُلغيت رحلاتهم. يمكنهم تغيير رحلاتهم بدون رسوم أو لقاء طلب إشعار ائتمان أو استرداد كامل للمبلغ إذا عدلوا عن سفرهم”.

كما أعلنت شركة الطيران الفرنسية الاثنين أنها مددت “تعليق رحلاتها بين مطار باريس-شارل ديغول وتل أبيب حتى الاثنين 14 تموز/يوليو 2025 ضمنا” بسبب الوضع الامني هناك.

وأشارت الشركة إلى أن “استئناف الرحلات مرهون بتقييم الوضع الميداني”، وذلك بعد إعلانها هذا الإجراء “حتى إشعار آخر” في 13 حزيران/يونيو بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران.

وأكدت الشركة أن “أولويتها القصوى هي سلامة عملائها وطواقمها” مشيرة إلى أنها “تراقب باستمرار تطورات الوضع الجيوسياسي في المناطق التي تخدمها وتحلّق طائراتها في أجوائها لضمان أعلى مستويات السلامة والأمن لرحلاتها”.

وأضاف المتحدث لوكالة فرانس برس الاثنين أن الرحلات إلى بيروت وتل أبيب التي تقوم شركة ترانسافيا، شركة الطيران الاقتصادي التابعة لمجموعة إير فرانس-كي إل إم، بتخديمها ستبقى معلقة حتى 30 حزيران/يونيو و7 أيلول/سبتمبر على التوالي.

والأحد، ألغت الخطوط الجوية البريطانية رحلاتها بين مطار هيثرو في لندن ودبي والدوحة، بعد القصف الأميركي للمواقع النووية في إيران.

وأثار تدخل الولايات المتحدة في النزاع الذي بدأته أسرائيل قبل أسبوع، مخاوف من أعمال انتقامية ضد المصالح الأميركية في الشرق الأوسط، لا سيما القواعد العسكرية في دول الخليج.

تج/ريم/الح