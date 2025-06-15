شركة رينو تعلن مغادرة رئيسها التنفيذي لوكا دي ميو

afp_tickers

2دقائق

أعلنت شركة “رينو” الفرنسية الأحد أن رئيسها التنفيذي لوكا دي ميو سيترك منصبه “لرفع تحديات جديدة خارج قطاع السيارات”، مؤكدة تقريرا نشرته صحيفة لوفيغارو.

وقالت المجموعة في بيان “بعد خمس سنوات على رأس مجموعة رينو، أعلن لوكا دي ميو قراره بالتنحي”، مشيرة إلى أن القرار “سيدخل حيز التنفيذ في 15 حزيران/يوليو”.

وأوردت صحيفة لوفيغارو أن دي ميو (58 عاما) سيتولى منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة “كيرينغ” للسلع الفاخرة التي قرر المساهم الأكبر فيها فرانسوا هنري بينو إعادة تشكيل إدارتها والاحتفاظ بالرئاسة فقط.

وفي رد على استفسار لوكالة فرانس برس، أعربت مجموعة “كيرينغ” عن عدم رغبتها في التعليق على هذه المعلومات.

بدأ لوكا دي ميو مسيرته المهنية في شركة “رينو”، ثم انتقل إلى إدارة شركة “فيات” حيث نجح في إعادة إطلاق سيارة فيات 500 الصغيرة، قبل أن يُعيد إطلاق علامة “سيات” لصالح مجموعة “فولكسفاغن”.

وكان هذا الإيطالي الناطق بالفرنسية محترفا في التسويق ووصل إلى الإدارة العامة لشركة تعاني صدمة بسبب أزمة استمرت لأكثر من عام بعد قضية كارلوس غصن.

وقد ساهم في تسريع عملية كهربة شركة “رينو” وإخراجها من أزمتها.

الب/الح/ح س