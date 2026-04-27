شركتان: أشخاص يشتبه بأنهم قراصنة يوجهون سفينة شحن نحو الصومال

جروي (الصومال) 27 أبريل نيسان (رويترز) – قالت مجموعتا (فانجارد) و(أمبري) البريطانيتان للأمن البحري إن من يشتبه بأنهم قراصنة صعدوا على متن سفينة شحن عامة ترفع علم سانت كيتس ونيفيس قبالة المياه الصومالية وأبحروا بها باتجاه الساحل الصومالي.

وتسبب قراصنة صوماليون في فوضى عارمة في المياه قبالة ساحل للقرن الأفريقي الطويل بين 2008 و2018. وبعد فترة من الهدوء، بدأت أنشطة القرصنة تزداد من جديد في أواخر 2023.

وقالت فانجارد في بيان أصدرته في وقت متأخر من أمس الأحد إنها على علم بتقارير تفيد بأن قراصنة مسلحين خطفوا السفينة (سوورد) بالقرب من جودوب جيران في الصومال. وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن الحادث وقع على بعد ستة أميال بحرية شمال شرق جاراكاد، ووصفته بأنه عملية خطف.

وذكرت فانجارد أن طاقم السفينة مكون من 15 شخصا، هم هنديان و13 سوريا.

وأضافت “يُعتقد حاليا أن السفينة تحت سيطرة قراصنة وتتجه نحو الساحل الصومالي. وأُخطرت قوة الشرطة البحرية في بونتلاند”.

وقالت أمبري في بيان منفصل إن السفينة كانت مبحرة من السويس في مصر إلى مومباسا في كينيا وقت اقتحامها. وأضافت أن جميع أفراد الطاقم كانوا في غرفة القيادة باستثناء اثنين من الفنيين.

ولم يتسن الاتصال بمساعد وزير الإعلام في بونتلاند شبه المستقلة ومسؤولي الأمن في المنطقة للتعليق.

وهاجم مسلحون في نوفمبر تشرين الثاني 2025 ناقلة تجارية قبالة سواحل مقديشو، في أول حادث من نوعه منذ 2024.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)