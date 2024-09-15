صاروخ أطلقه الحوثيون من اليمن يسقط في وسط إسرائيل دون إصابات

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القدس (رويترز) – أطلقت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران والتي تسيطر على شمال اليمن يوم الأحد صاروخ سطح-سطح وصل إلى منطقة غير مأهولة في وسط إسرائيل للمرة الأولى لكنه لم يتسبب في إصابات.

وقال الجيش الإسرائيلي يوم الأحد إن صفارات الإنذار انطلقت في تل أبيب وأنحاء وسط إسرائيل قبل دقائق من سقوط الصاروخ حوالي الساعة 6:35 صباحا بالتوقيت المحلي (0335 بتوقيت جرينتش)، مما دفع السكان إلى المسارعة بالاحتماء.

وسُمع دوي انفجارات عالية في أنحاء المنطقة قال الجيش إنها نتجت عن إطلاق صواريخ اعتراض.

وقال الجيش “متابعة للإنذارات قبل قليل… جرى رصد عبور صاروخ سطح-سطح صوب وسط إسرائيل من جهة الشرق وسقط في منطقة مفتوحة. لم ترد تقارير عن إصابات”.

وقال نصر الدين عامر نائب رئيس المكتب الإعلامي لجماعة الحوثي اليمنية على إكس يوم الأحد إن صاروخا يمنيا وصل إلى إسرائيل بعد أن “فشل” 20 صاروخا اعتراضيا في إسقاطه. ووصف عامر الهجوم قائلا “إنها البداية”.

وفي بيان على تيليجرام قالت الحركة إن المتحدث العسكري باسمها سيقدم تفاصيل عن العملية التي وصفتها بأنها استهدفت عمق “الكيان الصهيوني”.

وذكر شاهد من رويترز أن دخانا تصاعد من منطقة مفتوحة في وسط إسرائيل لكن لم يتضح بعد إن كانت نيران قد اندلعت بسبب الصاروخ أم حطام أنظمة الاعتراض.

وبدا أن ضربة يوم الأحد هي أول مرة يتمكن فيها الحوثيون من الوصول لعمق إسرائيل بصاروخ. وأطلقوا من قبل مقذوفات وطائرات مسيرة عدة مرات صوب إسرائيل منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في أكتوبر تشرين الأول.

ويصف الحوثيون تلك الإجراءات بأنها للتضامن مع الفلسطينيين. لكن أغلب الصواريخ جرى إسقاطها واعتراضها رغم وصول أحدها لمنطقة مفتوحة قرب ميناء إيلات على البحر الأحمر في مارس آذار.

وفي يوليو تموز أطلقت جماعة الحوثي اليمنية طائرة مسيرة بعيدة المدى وصلت إلى تل أبيب مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين.

وهذا الهجوم كان الأول من الخارج الذي يستهدف تل أبيب بطائرة مسيرة. ودفع إسرائيل إلى شن ضربة جوية كبرى على أهداف عسكرية تابعة للحوثيين قرب ميناء الحديدة اليمني، مما أدى لمقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة 80.

وقال الجيش الإسرائيلي أيضا إن 40 مقذوفا انطلقت من لبنان صوب إسرائيل يوم الأحد وجرى اعتراض بعضها وسقط البعض الآخر في مناطق مفتوحة.

وأضاف الجيش “لم ترد تقارير عن وقوع إصابات”.