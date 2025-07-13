صاروخ يسقط على أطفال في غزة والجيش الإسرائيلي يعزو السبب لعطل

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من كريسبيان بالمر

القدس (رويترز) – قال مسؤولون في غزة إن ثمانية على الأقل أغلبهم من الأطفال قتلوا وأصيب أكثر من 12 في وسط القطاع يوم الأحد في ضربة صاروخية إسرائيلية قال الجيش إنها بسبب صاروخ لم يصل لهدفه المقصود.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه كان يستهدف مسلحا من حركة الجهاد الإسلامي في المنطقة لكن الصاروخ تعطل مما تسبب في سقوطه “على بعد عشرات الأمتار من هدفه”.

وأضاف في بيان “يأسف الجيش الإسرائيلي على أي أذى لحق بمدنيين”، مشيرا إلى أن الواقعة قيد المراجعة.

وقال طبيب في قسم الطوارئ بمستشفى العودة إن الضربة جاءت في موقع لتوزيع المياه في مخيم النصيرات مما أسفر عن مقتل ستة أطفال وإصابة 17.

وتفاقمت مشكلة نقص المياه في قطاع غزة بشدة في الأسابيع القليلة الماضية، إذ أدى نقص الوقود إلى إغلاق محطات التحلية والصرف مما أجبر السكان على الاعتماد على مواقع يمكنهم منها ملء حاويات بلاستيكية بالمياه.

وفي هجوم آخر، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن استشاريا بارزا من أطباء إحدى المستشفيات قتل من بين 12 سقطوا جراء غارة إسرائيلية في منتصف النهار على سوق مكتظة في مدينة غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة يوم الأحد أن عدد من قتلوا منذ بدء الحرب تخطى 58 ألفا بعد مقتل 139 على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ولا تفرق أرقام الوزارة بين عدد المدنيين والمسلحين لكنها تقول إن أكثر من نصف القتلى من النساء والأطفال.