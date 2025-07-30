صافي أرباح إيرباص ينتعش بنسبة 85% في النصف الأول

afp_tickers

2دقائق

انتعش صافي أرباح شركة صناعة الطائرات الأوروبية إيرباص بنسبة 85% ليبلغ 1,5 مليار يورو في النصف الأول من العام بفضل “التقدم” الذي سجله قسم الدفاع والفضاء التابع لها، لكنها سلمت عددا أقل من الطائرات التجارية مقارنة بالعام الماضي.

وفي مواجهة “مشاكل مستمرة في إمداد المحركات ضمن برنامج إيه320″، سلمت إيرباص 306 طائرات بين مطلع العام وحزيران/يونيو، مقارنة بـ323 طائرة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص غيوم فوري في بيان “نحن ننتج الطائرات وفقا لخططنا، لكن عمليات التسليم تأخرت لأننا نواجه مشاكل مستمرة في تزويد المحركات لبرنامج إيه320”.

وقالت شركة صناعة الطائرات إن إيراداتها زادت بنسبة 3% إلى 29,6 مليار يورو، لكن الإيرادات من الطائرات التجارية انخفضت بنسبة 2% إلى 20,8 مليار يورو بسبب انخفاض عمليات التسليم.

قبل عام، انخفض صافي أرباح شركة إيرباص في النصف الأول بنسبة 46% بسبب النفقات الكبيرة المتعلقة بأنشطتها الفضائية.

وفي مواجهة انخفاض الطلب على أقمار الاتصالات الاصطناعية، وهو ما كان يثقل أداءها المالي، أعلنت إيرباص في تشرين الأول/أكتوبر إلغاء 2500 وظيفة في قسم الدفاع والفضاء، وخفضت في كانون الأول/ديسمبر العدد إلى 2043 وظيفة.

تظل التوقعات للعام 2025 بدون تغيير في هذه المرحلة رغم السياق “المعقد والمتغير”، إذ تعتزم شركة تصنيع الطائرات تسليم 820 طائرة تجارية، مقارنة بـ766 في العام الماضي، وتستهدف تحقيق ربح تشغيلي معدّل “يناهز 7 مليارات يورو”.

وأعلنت إيرباص أيضا أنها ستقترح تعيين أوليفر زيبسي، الرئيس الحالي لشركة بي إم دبليو، عضوا غير تنفيذي في مجلس إدارتها في اجتماعها العام المقبل.

نيو/ح س/ب ق