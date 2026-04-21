صحيفة: مجلس السلام بحث مع دي.بي ورلد إعادة إعمار غزة

21 أبريل نيسان (رويترز) – ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الثلاثاء نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة أن ممثلين عن مجلس السلام الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجروا محادثات مع شركة دي بي ورلد المملوكة لحكومة دبي، حول إدارة سلاسل التوريد ومشاريع البنية التحتية في قطاع غزة.

وأشارت تقديرات مؤسسات عالمية إلى أن تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة، حيث دمرت الحرب الإسرائيلية التي استمرت عامين أربعة أخماس المباني، تبلغ نحو 70 مليار دولار.

ونقلت الصحيفة عن المصادر قولها إن المحادثات ركزت على إمكانية دخول دي بي ورلد في شراكة مع مجلس السلام لإدارة الخدمات اللوجستية.

وأضافت أن هذه الجهود ستشمل المساعدات الإنسانية وغيرها من السلع الداخلة إلى غزة، بما يشمل التخزين وأنظمة التتبع والترتيبات الأمنية.

وقالت الصحيفة إن من بين الأفكار الأخرى التي طرحت خلال المحادثات إنشاء ميناء جديد إما في غزة أو على الساحل المصري القريب، تبنيه الشركة التي تتخذ من الإمارات مقرا، والتي يمكنها أيضا إقامة منطقة تجارة حرة في القطاع الذي دمرته الحرب.

ولم ترد دي.بي ورلد ولا البيت الأبيض بعد على طلبات رويترز للتعليق.

واقترح ترامب إنشاء مجلس السلام في سبتمبر أيلول الماضي للإشراف على خطته لإنهاء حرب إسرائيل في غزة، قبل أن يقول لاحقا إن المجلس سيتعامل أيضا مع نزاعات أخرى.

وتنص خطة ترامب الخاصة بغزة على انسحاب القوات الإسرائيلية وبدء إعادة الإعمار مع تخلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عن أسلحتها.

(إعداد دعاء محمد ومحمود رضا مراد للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة )