صحيفة نقلا عن وسطاء: إيران لم تطلب تعليق الضربات على مواقع الطاقة
26 مارس آذار (رويترز) – ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلا عن وسطاء، أن إيران لم تطلب وقفا مؤقتا لمدة 10 أيام للهجمات على محطات الطاقة بها وأنها لم تقدم بعد ردا نهائيا على خطة من 15 نقطة لإنهاء الحرب.
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح في وقت سابق من اليوم الخميس بأنه سيعلق الهجمات على محطات الطاقة الإيرانية لمدة 10 أيام بناء على ما وصفه بطلب من الحكومة الإيرانية، وقال إن المحادثات مع طهران تسير “بشكل جيد للغاية”.
(إعداد رحاب علاء للنشرة العربية)