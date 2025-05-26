صربيا وروسيا تمددان عقد الغاز بينهما أربعة أشهر

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أعلن رئيس شركة توزيع الغاز الحكومية “صربيغاز” الاثنين أن صربيا وروسيا مددتا أربعة أشهر العقد المبرم بينهما لتوريد الغاز إلى بلغراد من موسكو والذي كان من المقرر أن ينتهي في 31 ايار/مايو.

وتدفع بلغراد التي تتلقى الغالبية العظمى من احتياجاتها من الغاز من روسيا 241,6 يورو فقط لكل ألف متر مكعب بموجب عقدها الحالي مع موسكو وهو أقل كثيرا من سعر السوق في أوروبا.

وقال رئيس “صربيغاز” دوشان باياتوفيتش لقناة “ار تي اس” العامة إنه تم إضافة ملحق صالح حتى 30 ايلول/سبتمبر إلى العقد الجمعة مما سيسمح لصربيا بتجديد مخزوناتها “قبل موسم الشتاء”.

وتابع “حصلنا على 6 ملايين متر مكعب يوميا، بسعر يبلغ نحو 290 يورو في حين أن السعر في السوق أقرب إلى 360 يورو”.

وأشار أنه بفضل تمديد العقد “سنكون قادرين على تخزين 150 مليون متر مكعب إضافي” و”ستحتوي وحدة تخزين الغاز الصربية في باناتسكي دفور على 385 مليون متر مكعب” قبل الشتاء، “وهو ما يعني أننا مستعدون بشكل جيد”.

ومن المقرر أن تجرى المحادثات المقبلة مع روسيا في الفترة من 18 إلى 21 ايلول/سبتمبر في سانت بطرسبرغ خلال المنتدى الاقتصادي، بحسب باياتوفيتش.

في حين تقول صربيا إنها تحاول تنويع مصادر إمداداتها – لا سيما من خلال توقيع اتفاقية مع أذربيجان – تعتمد بلغراد بشكل كبير على موسكو للحصول على الغاز الذي يصل منذ عام 2021 عبر خط أنابيب ترك ستريم وامتداده البلقان ستريم، الذي يمر عبر بلغاريا.

كبو/شي/لين