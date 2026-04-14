صعود معظم بورصات الخليج مع تقييم المحادثات بين أمريكا وإيران

reuters_tickers

3دقائق

من عتيق شريف

14 أبريل نيسان (رويترز) – ارتفعت معظم بورصات الخليج اليوم الثلاثاء بعدما أعلنت واشنطن أنها لا تزال على تواصل مع طهران في محاولة لإنهاء الحرب بينهما رغم فرض حصار على حركة الملاحة البحرية من الموانئ الإيرانية وإليها عقب انهيار محادثات السلام في مطلع الأسبوع.

وقالت مصادر لرويترز إن الجانبين حافظا على انفتاحهما للحوار، في حين قال مسؤول أمريكي إن هناك تقدما نحو التوصل إلى اتفاق.

وذكرت أربعة مصادر اليوم الثلاثاء أن فرق التفاوض يمكن أن تعود إلى إسلام اباد هذا الأسبوع.

وارتفع المؤشر الرئيسي في دبي 0.9 بالمئة، مدعوما بارتفاع سهم شركة إعمار العقارية 2.6 بالمئة وصعود سهم شركة سالك 3.3 بالمئة.

وزاد المؤشر في أبوظبي 0.6 بالمئة بفضل صعود سهم شركة الدار العقارية 3.7 بالمئة.

وقال دانيال تقي الدين المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمجموعة سكاي لينكس كابيتال إن أسهم بورصات الخليج تلقت دعما من آمال بإحراز تقدم دبلوماسي رغم بقاء المستثمرين في حالة حذر بسبب استمرار إغلاق مضيق هرمز.

وأضاف تقي الدين أن أسعار النفط تراجعت بشكل طفيف لكنها ظلت عند مستويات مرتفعة في ظل استمرار تعطل حركة الملاحة عبر هذا الممر الحيوي.

وارتفع المؤشر القياسي السعودي 0.5 بالمئة، مدعوما بارتفاع سهم مصرف الراجحي 0.6 بالمئة.

إلا أن سهم شركة أرامكو السعودية تراجع 0.9 بالمئة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.52 دولار أو 1.5 بالمئة إلى 98.25 دولار للبرميل بحلول الساعة 1235 بتوقيت جرينتش.

وقال تقي الدين إن المستثمرين يترقبون نتائج الأعمال بحثا عن مؤشرات على متانة الشركات التي قد توفر دعما جديدا لمسار الانتعاش.

وصعد المؤشر في قطر 0.6 بالمئة مدعوما بارتفاع سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنك في الخليج، 0.9 بالمئة.

واستقر المؤشر في البحرين عند 1910 نقطة.

وزاد المؤشر في سلطنة عمان 0.4 بالمئة إلى 8244 نقطة. وارتفع المؤشر في الكويت 0.1 بالمئة إلى 9307 نقطة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر، الذي استأنف التداول بعد توقف دام جلستين، 1.8 بالمئة، مع صعود سهم البنك التجاري الدولي 3.5 بالمئة.

(إعداد بدور السعودي للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز )