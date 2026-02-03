صفقة بثلاثة مليارات دولار بين بوينغ والخطوط الكمبودية

afp_tickers

2دقائق

ستشتري شركة خطوط الطيران الكمبودية نحو 20 طائرة من طراز “بوينغ 737 ماكس” في إطار صفقة بقيمة ثلاثة مليارات دولار، بحسب ما أعلنت الشركتان الثلاثاء.

ويأتي الاتفاق بعدما أعلنت كمبوديا بأنها ستلغي جميع الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات من الولايات المتحدة وستطلب ما يصل إلى 20 طائرة “بوينغ 737” لناقلتها الوطنية على أمل إرضاء إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال الرئيس التنفيذي لـ”اير كمبوديا” ديفيد جان في بيان صدر الثلاثاء إن طائرات “737-8 تعطي الشركة المزيج المناسب من المدى والقدرة الاستيعابية والكفاءة في استهلاك الوقود لدعم مرحلتنا المقبلة من النمو”، في إشارة إلى الطائرات التابعة لمجموعة “ماكس”.

وأفاد البيان بأن طائرة “737-8” قادرة على نقل ما يصل إلى 178 راكبا ضمن درجتين مع مدى يصل إلى 6480 كيلومترا وهي مناسبة لدعم الشبكة الإقليمية المتنامية لشركة الطيران.

وذكرت إدارة التجارة الدولية التابعة لوزارة التجارة الأميركية في بيان أعقب الإعلان بأن الاتفاق يشكّل “تطورا كبيرا في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وكمبوديا”.

وأضافت الوزارة بأن الاتفاق سيدعم أيضا أكثر من 12 ألف وظيفة في أنحاء الولايات المتحدة.

وقال مساعد وزير التجارة الأميركي للأسواق العالمية ديفيد فوغل في بيان “يمثّل هذا الاتفاق محطة بارزة ومذهلة لكل من بوينغ واير كمبوديا، وبداية شراكة تجارية قوية تقوم على طائرات أميركية عالمية المستوى تسهم في دفع النمو الاقتصادي المحلي المستمر”.

بور-اني/لين/ص ك