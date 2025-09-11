صندوق النقد: فريق من الخبراء سيزور لبنان هذا الشهر

reuters_tickers

1دقيقة

(رويترز) – قالت مديرة إدارة التواصل في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك يوم الخميس إن فريقا من الصندوق سيزور لبنان هذا الشهر لإعطاء دفعة للمناقشات بخصوص برنامج يدعمه الصندوق.

وأضافت كوزاك خلال إفادة صحفية أن لبنان سيحتاج إلى “دعم كبير من الشركاء الخارجيين لجهود الإصلاح، ويفضل أن يكون ذلك بشروط ميسرة للغاية”.

وقالت إن حل المشكلات المصرفية جزء مهم من برنامج الإصلاح النهائي.

(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)