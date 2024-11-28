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صندوق معاشات التقاعد العسكرية التركي يوقع اتفاقا مع جهاز الاستثمار العُماني

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إسطنبول (رويترز) – وقع صندوق معاشات التقاعد بالجيش التركي (أوياك) يوم الخميس على اتفاق مع جهاز الاستثمار العُماني لتأسيس صندوق استثماري مشترك.

وقال جهاز الاستثمار في منشور على منصة إكس في وقت لاحق يوم الخميس “نعلن اليوم عن إطلاق صندوق استثماري مشترك بقيمة 500 مليون دولار مع صندوق أوياك التركي الحكومي”.

وجاء الإعلان عن الاتفاق في مؤتمر صحفي مشترك في أنقرة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والسلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية