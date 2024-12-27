طائرات إسرائيلية تهاجم معابر حدودية بين سوريا ولبنان لوقف تهريب الأسلحة

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القدس (رويترز) – قصفت طائرات إسرائيلية سبع نقاط عبور على طول الحدود السورية اللبنانية يوم الجمعة بهدف قطع تدفق الأسلحة إلى حزب الله المدعوم من إيران في جنوب لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي إن القوات الإسرائيلية صادرت أيضا شاحنة مزودة بقاذفة صواريخ تحتوي على 40 فوهة إطلاق في جنوب لبنان ضمن مصادرات من مناطق مختلفة شملت متفجرات وقاذفات قنابل صاروخية وبنادق كلاشنيكوف.

وقال قائد سلاح الجو الإسرائيلي اللواء تومر بار إن حزب الله يحاول تهريب الأسلحة إلى لبنان لاختبار قدرة إسرائيل على وقفه.

وقال في بيان “لا يتعين التسامح في هذا”.

وبموجب شروط اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 27 نوفمبر تشرين الثاني، من المفترض أن تسحب إسرائيل قواتها من جنوب لبنان على مراحل، في حين يتم تفكيك المرافق العسكرية غير المصرح بها لحزب الله جنوبي نهر الليطاني.

لكن الجانبين يتبادلان الاتهامات بانتهاك الاتفاق الذي استهدف إنهاء القتال الذي استمر لأكثر من عام وبدأ بضربات صاروخية شنها حزب الله على إسرائيل في أعقاب الهجوم الذي قادته حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 من غزة.

ودعت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان يوم الخميس القوات الإسرائيلية إلى الانسحاب مستندة إلى ما وصفته بانتهاكات متكررة للاتفاق.

وقالت إسرائيل التي دمرت أجزاء كبيرة من مخزونات صواريخ حزب الله في أسابيع من العمليات في جنوب لبنان، إنها لن تسمح بتهريب الأسلحة إلى حزب الله عبر سوريا.

وشنت إسرائيل أيضا هجمات ضد حركة الحوثيين المدعومة من إيران في اليمن في الأيام القليلة الماضية وتعهدت بمواصلة حملتها ضد الجماعات المسلحة المدعومة من إيران في جميع أنحاء المنطقة.