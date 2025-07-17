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طائرات بيرقدار المسيرة التركية تدخل الخدمة في الكويت لأول مرة

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الكويت (رويترز) – أعلنت الكويت يوم الخميس أن الطائرة المسيرة التركية بيرقدار(تي.بي.2) دخلت الخدمة للمرة الأولى، وذلك في قاعدة سالم الصباح الجوية بحضور وزير الدفاع الشيخ عبد الله علي عبد الله الصباح.

وأبرمت الكويت عقدا مع الجانب التركي في 2023 لتوريد عدد لم يكشف عنه من طائرات بيرقدار المسيرة المسلحة (تي.بي.2) بقيمة 367 مليون دولار.

وأثبت طراز (تي.بي.2) من المسيرة بيرقدار التي تنتجها شركة بايكار التركية لصناعة الطائرات المسيرة فاعليته في ليبيا وأذربيجان ثم في أوكرانيا، حيث استخدمت بعد بدء الغزو الروسي في 2022.

وقال الجيش الكويتي في بيان يوم الخميس إن مراسم تدشين المسيرة شملت عرضا حيا للطائرة “يبرز قدراتها الفنية والمهارات القتالية”، وإيجازا فنيا شاملا استعرض قدراتها التشغيلية والتقنية.

وأوضح البيان أن مزايا الطائرة تشمل “دقة الرصد والاستطلاع، والقدرة العالية على تنفيذ مهام الدعم الجوي والعمليات التكتيكية، مما يعزز من قدرات الجيش بشكل عام والقوة الجوية بشكل خاص مواكبة للتطور التكنولوجي العسكري العالمي”.

ونقل البيان عن وزير الدفاع الكويتي قوله “إدخال الطائرات المسيرة إلى الخدمة يعد نقلة نوعية في تطوير قدرات الجيش الكويتي، خصوصا في مجالات المراقبة والاستطلاع وجمع المعلومات”.

ولدى الكويت وتركيا علاقات اقتصادية وسياسية متنامية، وزار أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح أنقرة العام الماضي، في أول زيارة أجراها لدولة غير عربية منذ توليه مقاليد الحكم في ديسمبر كانون الأول 2023.

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