طالب يقتل 4 أشخاص في ثاني إطلاق نار بمدرسة تركية خلال يومين

أنقرة 15 أبريل نيسان (رويترز) – قال مكرم أونلير حاكم إقليم كهرمان مرعش في جنوب شرق تركيا اليوم الأربعاء إن طالبا أطلق النار داخل مدرسة إعدادية بالإقليم مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص، بينهم ثلاثة من زملائه، وإصابة 20 على الأقل، في ثاني هجوم على مدرسة تشهده البلاد في يومين.

وأوضح في تصريحات للصحفيين أن القتلى هم معلم وثلاثة تلاميذ، وأن التلميذ مطلق النار قتل نفسه بسلاحه وسط الفوضى.

وقال أونلير “جاء طالب في الصف الثامن حاملا في حقيبته خمسة أسلحة وسبعة مخازن ذخيرة – نعتقد أنها تخص والده الذي كان شرطيا في السابق – ودخل فصلين دراسيين كان فيهما طلاب من الصف الخامس، وأسقط قتلى وجرحى دون تمييز”.

وعادة ما يكون عمر طلاب الصف الثامن في تركيا 13 أو 14 عاما، بينما يتراوح عمر طلاب الصف الخامس بين 10 و11 عاما.

وذكر المحافظ أن أربعة من الجرحى في حالة حرجة ويخضعون لعمليات جراحية.

وحوادث إطلاق النار في المدارس نادرة جدا في تركيا.

وأظهرت لقطات لم يتم التحقق منها عدة طلاب يقفزون من نافذة بالطابق الثاني بالمدرسة بينما كانت أصوات الطلقات النارية تتردد في المكان. وأظهرت لقطات من كاميرات المراقبة بالمدرسة، لم يتم التحقق منها أيضا، المهاجم وهو يطلق النار على طالبين كانا يسيران في أحد الممرات.

وأظهرت لقطات تلفزيونية من الفناء وصول سيارات إسعاف إلى المدرسة حيث تجمعت حشود والشرطة عند البوابة. وقال وزير العدل أقن غورلك على منصة إكس إنه تم فتح تحقيق في الهجوم.

وأطلق طالب سابق النار داخل مدرسة بإقليم شانلي أورفا في جنوب شرق البلاد أمس الثلاثاء، مما أسفر عن إصابة 16 شخصا على الأقل بينهم تلاميذ ومعلمون، قبل أن ينتحر.

وقال حسن سيلداك حاكم إقليم شانلي أورفا أمس إن ذلك المهاجم، البالغ من العمر 19 عاما، استخدم بندقية خلال الهجوم وانتحر عندما حاولت الشرطة إلقاء القبض عليه في موقع الهجوم.

(إعداد نهى زكريا ودعاء محمد للنشرة العربية )