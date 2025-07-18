طيران الخليج تطلب شراء 12 طائرة بوينغ 787 دريملاينر

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وقّعت شركة بوينغ عقدا لبيع 12 طائرة من طراز787 دريملاينر، مع خيار شراء ستة طائرات إضافية، لشركة طيران الخليج، بعد شهر من تحطّم طائرة من هذا الطراز تابعة لشركة الطيران الهندية، ما أسفر عن مقتل 260 شخصا.

وأعلنت طيران الخليج، الناقلة الوطنية للبحرين، أن الاتفاقية التي وقّعت مع بوينغ لطلب 18 طائرة تبلغ قيمة 4,6 مليارات دولار أميركي، وفق ما نقلت الخميس وكالة أنباء البحرين.

ورحّبت وزارة التجارة الأميركية في بيان بالصفقة “التي تتضمّن شراء 18 طائرة من طراز 787 دريملاينر بقيمة سبعة مليارات دولار”.

من جانبها، أعلنت شركة صناعة الطائرات الأميركية وشركة طيران الخليج أنّ هذا العقد “سيرفع طلبات الشركة المؤكدة إلى 14 نموذجا من هذه الطائرة النفاثة ثنائية المحرّك متعدّدة الاستخدامات، وسيدعم 30 ألف وظيفة في جميع أنحاء الولايات المتحدة”.

وقال خالد تقي رئيس مجلس إدارة مجموعة طيران الخليج، إنّ “بوينغ 787 دريملاينر أثبتت أنها طائرة استثنائية لرحلاتنا للمسافات الطويلة، ويعكس الطلب الجديد ثقتنا في أدائها وجاذبيتها للركّاب ومساهمتها في أهدافنا المتعلّقة بالاستدامة”.

وسلّمت شركة صناعة الطائرات الأميركية 150 طائرة تجارية في الربع الثاني، وهو أعلى عدد من التسليمات في سبع سنوات منذ تحطّم طائرتي بوينغ 737 ماكس في تشرين الأول/اكتوبر 2018 وآذار/مارس 2019، ما أسفر عن مقتل 346 شخصا.

والشهر الماضي، تحطمت طائرة تابعة لشركة طيران الهند من طراز 787 بعد أقل من دقيقة من إقلاعها من مدينة أحمد آباد في شمال غرب الهند، ما أسفر عن مقتل 260 شخصا.

وتشير النتائج الأولية للتحقيق إلى أنّ إمدادات الوقود للطائرة انقطعت مباشرة بعد إقلاعها.

والثلاثاء، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اتفاق تجاري مع إندونيسيا، من شأنه الحدّ من التعرفات الجمركية على السلع الإندونيسية عند نسبة 19 في المئة وينص على استحواذ هذه البلاد على 50 طائرة بوينغ، بما في ذلك “الكثير” من طائرات 777، وهي طائرة نفاثة كبيرة ذات ممرين.

جوج/ناش-م ل/كام