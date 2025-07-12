عائلة أميركي فلسطيني قُتل في الضفة الغربية تطالب الخارجية الأميركية بإجراء تحقيق

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دعت عائلة أميركي فلسطيني قُتل وفق السلطة الفلسطينية على يد مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، السبت وزارة الخارجية الأميركية إلى إجراء تحقيق في مقتله.

وقالت العائلة في بيان نقلته ممثلتها ديانا حلوم، إنّ سيف الدين مصلط البالغ عشرين عاما، كان يعيش في فلوريدا حيث وُلد، وزار الضفة الغربية مطلع حزيران/يونيو “لقضاء بعض الوقت مع أقربائه”.

وتابعت العائلة “هذا كابوس لا يمكن تصوّره، وظلم لا ينبغي لأي عائلة أن تمرّ به”.

وأضافت “نطالب وزارة الخارجية الأميركية بإجراء تحقيق فوري وأن تتم محاسبة المستوطنين الإسرائيليين الذين قتلوا سيف على جرائمهم”.

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الأميركية السبت لوكالة فرانس برس أن مواطنا أميركيا قضى في الضفة الغربية، وقدمت “خالص تعازيها للعائلة والأحباء في خسارتهم”.

وقال متحدث باسم الخارجية إن “الوزارة ليس لديها أولوية أعلى من سلامة وأمن المواطنين الأميركيين في الخارج”، مشيرا إلى “توجيه الأسئلة المتعلقة بأي تحقيق إلى حكومة إسرائيل”.

والجمعة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أنّ سيف الدين مصلط “قضى بعدما تعرّض لضرب شديد في كل أنحاء جسده على يد مستوطنين عصرا في سنجل” شمال رام الله.

من جانبها، أشارت العائلة إلى أنّه “تعرّض للضرب المبرح حتى الموت… أثناء حمايته لأرض عائلته من المستوطنين الذين كانوا يحاولون سرقتها”.

وأشار الجيش الإسرائيلي في بيان إلى أن “مواجهة عنيفة” اندلعت بعدما أصيب اثنان من المدنيين الإسرائيليين “بجروح طفيفة” جراء رشق الحجارة بالقرب من سنجل، شمال رام الله.

كذلك أشار البيان إلى وقوع “أعمال تخريب لممتلكات فلسطينية وإشعال حرائق واشتباكات بالأيدي ورشق بالحجارة”.

وفي وقت لاحق، أفات السلطات الفلسطينية عن مقتل فلسطيني ثان هو محمد رزق حسين الشلبي (23 عاما) في المواجهات نفسها “جراء إصابته بطلق ناري في الصدر”.

ارتفعت وتيرة العنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، بعد هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 واندلاع الحرب في غزة.

ومنذ ذلك الوقت قتل ما لا يقل عن 955 فلسطينيا في الضفة الغربية، بينهم مقاتلون والعديد من المدنيين، على يد جنود أو مستوطنين إسرائيليين، وفق تعداد لفرانس برس يستند إلى بيانات السلطة الفلسطينية.

في الفترة نفسها، قُتل ما لا يقل عن 36 إسرائيليا في هجمات فلسطينية أو خلال عمليات عسكرية إسرائيلية، وفق بيانات رسمية إسرائيلية.

فا-سدو/ناش-ح س/ب ق