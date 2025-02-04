عبدالله أوجلان يستعد لتوجيه “نداء تاريخي” من سجنه (مسؤول موال للأكراد)

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قال زعيم الحزب الكردي الرئيسي المناصر لقضايا الأكراد في تركيا الثلاثاء إن الزعيم التاريخي لحزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان “سيوجه نداء تاريخيا في الأيام المقبلة” لحل القضية الكردية في تركيا.

وقال تونجر باكيرهان، الرئيس المشارك لحزب المساواة للشعوب والديموقراطية (حزب الشعوب الديموقراطي سابقا) إن “أوجلان يستعد لتوجيه نداء تاريخي لحل دائم للقضية الكردية في الأيام المقبلة”. والحزب هو أكبر تشكيل في البرلمان التركي.

ويقول مراقبون إن عبد الله أوجلان البالغ 75 عاما قد يدعو إلى إنهاء الكفاح المسلح في 15 شباط/فبراير، في الذكرى السنوية لأسره عام 1999 في نيروبي.

وأضاف باكيرهان أمام نواب حزب المساواة للشعوب والديموقراطية في البرلمان “كل شيء الآن في يد إردوغان… هذه فرصتك لأن تصنع التاريخ يا سيد إردوغان”.

في الخريف الماضي، تواصل الرئيس رجب طيب إردوغان وحليفه القومي الرئيسي مع أوجلان، المسجون منذ العام 1999 على جزيرة قبالة إسطنبول، ملمحين إلى احتمال إطلاق سراحه إذا دعا مقاتلي حزب العمال الكردستاني إلى إلقاء أسلحتهم.

وقال أوجلان في نهاية كانون الأول/ديسمبر إنه “عازم” على مواصلة الحوار مع أنقرة من منطلق “المسؤولية التاريخية”، وفقا لنواب من حزب المساواة للشعوب والديموقراطية التقوه.

وتصنف تركيا وحلفاؤها الغربيون حزب العمال الكردستاني الذي يخوض صراعا مسلحا ضد أنقرة منذ عام 1984 على أنه منظمة “إرهابية”.

رب/ص ك/الح