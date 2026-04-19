عبدالله بن زايد يبحث مع نظيرته البريطانية الأوضاع في المنطقة
بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مع نظيرته البريطانية إيفيت كوبر في أبوظبي الأوضاع في المنطقة، والهجمات الإيرانية على الإمارات، على ما أوردت وكالة (وام).
وأفادت بأن الوزيرين ناقشا “الاعتداءات الصاروخية الإيرانية الغاشمة والإرهابية التي استهدفت دولة الإمارات وعددا من الدول الشقيقة والصديقة وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وأمن الملاحة الدولية، وإمدادات الطاقة، والاقتصاد العالمي”.
وخلال اللقاء، أكّدت كوبر “تضامن بلادها مع دولة الإمارات في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها، وصون أمن مواطنيها والمقيمين والزائرين”، بحسب الوكالة.
هت/كام