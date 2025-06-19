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عبدالله بن زايد يلتقي وزير الاقتصاد المكسيكي

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التقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وزير الاقتصاد المكسيكي مارسيلو لويس إبرارد، وذلك ضمن زيارة عمل يقوم بها إلى مكسيكو  شهدت التوقيع على اتفاقية استثمارية بين البلدين، حسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الخميس.

وذكرت الوكالة أنّ اللقاء شهد “استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، إضافة إلى مناقشة الفرص المتاحة لتوسيع التعاون في عدد من القطاعات الحيوية مثل الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة، والأمن الغذائي”.

وأكد الشيخ عبدالله “عمق العلاقات الإماراتية المكسيكية، والحرص على بناء شراكة اقتصادية تدعم مصالحهما المشتركة، وتسهم في تحقيق التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام في كلا البلدين”.

وأشارت الوكالة أنّ الزيارة شهدت “التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في دولة الإمارات، ووزارة الاقتصاد في الولايات المتحدة المكسيكية بشأن التعاون الاستثماري بين البلدين”.

هت

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