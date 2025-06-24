عراقجي: إذا أوقفت إسرائيل هجماتها فلن تكون لدى طهران نية للرد بعد ذلك

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(رويترز) – قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في ساعة مبكرة من صباح يوم الثلاثاء إنه لا يوجد “اتفاق” على أي وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران.

لكنه ذكر أنه إذا أوقفت إسرائيل “عدوانها غير القانوني” على الشعب الإيراني في موعد أقصاه الساعة الرابعة صباحا بتوقيت طهران (0030 بتوقيت جرينتش) من يوم الثلاثاء، فلن يكون لدى إيران نية لمواصلة ردها بعد ذلك.

وأضاف على موقع إكس أن “القرار النهائي بشأن وقف عملياتنا العسكرية سيُتخذ لاحقا”.