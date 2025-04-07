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عروض ختام كأس دبي العالمية للخيول تسجل رقما قياسيا في “غينيس”

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سجّل العرض الختامي لأمسية النسخة التاسعة والعشرين من كأس دبي العالمية للخيول التي أقيمت السبت على مضمار “ميدان”، رقما قياسيا جديدا في موسوعة “غينيس”.

وتحقق الإنجاز عن فئة “أكبر شاشة عرض طائرة بتقنية LED في العالم”، باستخدام 5983 طائرة من دون طيار، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وشهد العرض الذي حضره أكثر من 60 ألف متفرج، وفق الوكالة، مشاهد بصرية مميزة استمرت نحو 20 دقيقة، مزجت بين أحدث تقنيات الطائرات المسيّرة، والليزر، والمؤثرات الضوئية، والألعاب النارية.

ووفقا لموسوعة “غينيس”، نجح نادي دبي لسباق الخيل في تسجيل هذا الرقم القياسي الجديد، بعدما شكّلت الطائرات عرضا بصريا فريدا.

وكان الجواد “هيت شو” قد أهدى قطر أول فوز في تاريخها بكأس دبي العالمية للخيول، بإحرازه السبت لقب النسخة التاسعة والعشرين للسباق الإماراتي، الذي يعد ضمن الأغلى في العالم وتبلغ قيمة جوائزه 30,5 مليون دولار، منها 12 مليونا مخصصة للسباق الرئيس.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية