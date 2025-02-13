عشرات آلاف الأردنيين في شوارع عمّان دعما لرفض الملك مقترح ترامب بشأن غزة

afp_tickers

4دقائق

اصطف عشرات آلاف الأردنيين الخميس على جانبي الطريق قرب المطار وحتى بوابة القصر الملكي في عمان لاستقبال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني العائد من واشنطن، تعبيرا عن تأييدهم لموقفه الرافض لتهجير الفلسطينيين من غزة.

ورغم الجو البارد والماطر أحيانا، تجمع رجال ونساء وأطفال على طول الطريق من مطار ماركا في عمان وصولا إلى مدخل “قصر رغدان” لمسافة نحو 7 كيلومترات، بينما انتشر رجال الأمن والحرس الملكي بكثافة، وفقا لمصوري فرانس برس.

وحمل هؤلاء صورا للعاهل الأردني كتب على بعضها “معك سيدنا” و”الأردن ثابت في وجه العواصف بقيادتك”، كما حملوا صوره وولي عهده الأمير حسين بالزي العسكري.

ورفعوا أعلام الأردن بينما ارتدى كثيرون الشماغ الأردني الأحمر والأبيض فيما وضع البعض الكفية الفلسطينية البيضاء والسوداء.

ورُفِعت لافتات كتب على بعضها “الأردن للأردنيين، وفلسطين للفلسطينيين” و”لا لتهجير اخوتنا”، إلى جانب خارطة الأردن رسمت بألوان العلم الوطني وكتب أسفلها “كلنا مع الملك”.

ووصلت طائرة الملك عبد الله الثاني بحدود الساعة 13:00 ظهرا (10:00 ت غ).

وسار موكبه في الطريق بينما ظهر الملك مبتسما واخرج يده من نافذة السيارة ملوحا لمستقبليه في جانبي الشارع ليشكرهم، فيما قاد ولي عهده الأمير حسين السيارة وحياهم أيضا.

وبعد لقائه في البيت الأبيض الثلاثاء مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، شدد العاهل الأردني عبدالله الثاني على “معارضته الشديدة لتهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية”.

واقترح ترامب أن تسيطر الولايات المتحدة على غزة وتقوم بترحيل سكانها الفلسطينيين إلى بلدان أخرى خصوصا مصر والأردن، على أن تعيد بناء القطاع المدمر وتحوله إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”.

وأثارت هذه التصريحات ردود فعل عالمية غاضبة ودانتها دول عربية.

وكتب الملك عبر منصة “إكس” عقب وصوله إلى القصر ملكي “أشكركم أبناء وبنات شعبي الوفي، أستمد طاقتي وقوتي منكم. مواقفنا ثابتة وراسخة، وسأفعل الأفضل لبلدي دائما وأبدا، فمصلحة الأردن فوق كل اعتبار”.

بدوره نشر ولي عهده الأمير حسين صورا لمواطنين خلال الاستقبال على صفحته في منصة “انستغرام” كتب عليها “شكرا يا خير عزوة وخير سند، فخري عظيم بشعب لا تلين عزائمه”.

وقال الخمسيني ماجد الفاعوري الذي كان في الشارع لاستقبال الملك لفرانس برس “أتينا من كل محافظات الأردن للوقوف خلف +اللاءات+ الملكية الثابتة التي لا مساومة عليها لا للتوطين لا للتهجير، كلا للوطن البديل ولا تنازل أبدا عن القدس”.

وأضاف “نريد ايصال رسالة كشعب أردني بأننا جيش ثان خلف الجيش العربي الاردني، ولا تنازل عن فلسطين”.

مح/لين