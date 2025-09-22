عشرات الآلاف يتظاهرون في إيطاليا ضد “الإبادة” في غزة وصدامات في ميلانو

تظاهر عشرات الآلاف الإثنين، في عدد من المدن الإيطالية استجابة لدعوة النقابات إلى التعبئة، للتنديد بـ”الإبادة الجماعية في غزة”، في يومٍ شهد أيضا إضرابات وقطع طرق وصدامات في ميلانو.

وتأتي هذه التعبئة تزامنا مع استعداد فرنسا ودول أخرى للاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة، بعد اعتراف المملكة المتحدة وأستراليا وكندا بها الأحد. لكن إيطاليا ما زالت متريثة.

في روما، تجمع أكثر من 20 ألف شخص بينهم عدد كبير من طلاب المدارس الثانوية أمام محطة تيرميني، ملوحين بالأعلام الفلسطينية ومرددين “فلسطين حرة!”.

وقال مايكل أنجلو البالغ 17 عاما لفرانس برس إنه جاء للتعبير عن تضامنه مع “شعب يُباد”.

أما فرانشيسكا تيشيا البالغة 18 عاما والتي تشارك لأول مرة في تظاهرة، فقالت إن “ما يحدث (في غزة) مهم جدا”.

وقالت فيديريكا كازينو، وهي موظفة تبلغ 52 عاما كانت مع المتظاهرين، “يجب أن يتوقف كل شيء في إيطاليا اليوم”من أجل “الأطفال القتلى والمستشفيات المدمرة” في غزة. وأضافت “إيطاليا تتحدث ولا تفعل شيئا”.

وشهدت مدن إيطالية أخرى تظاهرات مماثلة، أبرزها ميلانو (شمال)، حيث اندلعت صدامات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة بالقرب من محطة القطار المركزية.

وألقى عشرات المتظاهرين مقذوفات (منها حجارة وكراس) على عناصر الشرطة، قبل أن يقتحموا محطة القطار، ليتم بعد ذلك تفريقهم من قبل قوات الأمن باستخدام الغاز المسيل للدموع.

وفي بولونيا (شمال البلاد)، عمد متظاهرون إلى قطع إحدى الطرق السريعة، قبل أن تتدخل الشرطة لتفريقهم باستخدام خراطيم المياه، حسبما أفادت السلطات الأمنية.

وخرجت تظاهرات كذلك في تورينو (شمال) وفلورنسا (وسط) ونابولي وباري وباليرمو (جنوب).

وفي جنوة وليفورنو (شمال وسط)، أغلق عمال الموانئ أرصفة الميناء، وفقا لوكالات الأنباء الإيطالية.

وفي روما، توقفت العديد من الحافلات عن العمل، وتعطلت خدمة المترو وفقا لصحافيي فرانس برس.

ومساء الإثنين، من المقرر أن تنظم جمعيات كاثوليكية في العاصمة الإيطالية أمسية تضامنية تتخللها صلوات.

وتتبنى حكومة جورجيا ميلوني المحافظة المتشددة والمقربة أيديولوجيا من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، موقفا حذرا من الحرب في غزة، رغم أن رئيسة الوزراء أعربت مرارا عن “قلقها” إزاء الهجمات الإسرائيلية.

وتقول الحكومة إنها لا ترغب في الاعتراف بدولة فلسطين “في الوقت الحالي”، وتتردد في الموافقة على العقوبات التجارية التي اقترحها الاتحاد الأوروبي، رغم تأكيدها المستمر على أنها لم تبع أسلحة لإسرائيل منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأفاد استطلاع رأي أجراه معهد “أونلي نمبرز” أن 63,8% من الإيطاليين يصفون الوضع الإنساني في غزة بأنه “شديد الخطورة”، وأن 40,6% يؤيدون الاعتراف بدولة فلسطينية.

وكثّف الجيش الإسرائيلي عملياته في غزة خلال الأيام الأخيرة حيث يشن منذ نحو عامين حربا هدفها المعلن هو القضاء على حركة حماس الفلسطينية المسؤولة عن هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 في إسرائيل.

وأسفر هذا الهجوم غير المسبوق عن مقتل 1219 شخصا في الجانب الإسرائيلي، معظمهم من المدنيين، وفقا للأرقام الرسمية.

ووفقا لوزارة الصحة التابعة لحكومة حماس في غزة، أودت الحملة العسكرية الاسرائيلية ب65344 شخصا على الأقل معظمهم من المدنيين.

