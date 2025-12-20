The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

عشرات الآلاف يشاركون في جنازة قيادي طلابي قُتل في بنغلادش

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

شارك عشرات الآلاف السبت في جنازة قيادي طلابي يُعد من رموز انتفاضة 2024 في بنغلادش، بعد يومين على خروج تظاهرات غاضبة احتجاجا على مقتله.

انضمت حشود ضخمة إلى موكب جنازة الطالب شريف عثمان هادي الذي قضى الخميس في مستشفى في سنغافورة نُقل إليه بعدما أطلق عليه رجال ملثمون النار وأصابوه إصابات بالغة، أثناء خروجه من مسجد في دكا.

وانتشر عناصر الشرطة المزودون بكاميرات على أجسامهم أمام مبنى البرلمان حيث أقيمت صلاة الجنازة قبل دفن الطالب في المسجد المركزي في جامعة دكا.

وقال رئيس الحكومة الانتقالية محمد يونس في خطاب مؤثر “لم نأت إلى هنا لنقول وداعا… أنت في قلوبنا وستبقى في قلوب كل البنغلادشيين ما دامت البلاد موجودة”.

كان هادي (32 عاما)، وهو من قيادات حركة “إنقلاب منشا” الطلابية، معروفا أيضا بانتقاداته الحادة للهند، الجارة التي دعمت نظام الشيخة حسينة المقيمة حاليا بنيودلهي.

وكان مرشحا للانتخابات التشريعية المقررة في 12 شباط/فبراير.

وحمَّل عدد من المشاركين في الجنازة الهند مسؤولية اغتياله الذي أثار موجة غضب في بنغلادش أضرمت خلالها النار في عدة مبان من بينها مكاتب صحفيتي “بروتهوم ألو” و”ديلي ستار” اللتين توجه إليهما انتقادات بمحاباة نيودلهي.

سا-اس/خلص/ص ك

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية