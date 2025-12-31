عمان تقول إن وزير خارجيتها التقى نظيره السعودي لمناقشة الأوضاع في اليمن
دبي 31 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – ذكرت وزارة الخارجية العمانية أن الوزير بدر بن حمد البوسعيدي اجتمع مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود في الرياض اليوم الأربعاء لمناقشة احتواء التصعيد في اليمن وسط توتر بين المملكة والإمارات بعد غارة قادتها الرياض على ميناء المكلا جنوب اليمن.
وأوضحت وكالة الأنباء العمانية أن الوزيرين بحثا “مستجدات الأوضاع في الجمهورية اليمنية الشقيقة وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليمي”.
وأضافت “تناول اللقاء الجهود المبذولة لاحتواء التصعيد وسُبل دعم المسار السياسي الرامي إلى معالجة جذور الأزمة وتحقيق تسوية شاملة ودائمة تحفظ للجمهورية اليمنية الشقيقة السيادة على أمنها واستقرارها وتراعي تطلعات أبنائها والمصالح العليا للأمن الوطني لدول الجوار وباقي دول المنطقة”.
وفي الأسابيع القليلة الماضية، اشتبك تحالف تقوده السعودية مع انفصاليين مدعومين من الإمارات في جنوب اليمن. وقالت الإمارات إنها ستنهي مهمتها العسكرية المتبقية هناك، مما يسلط الضوء على اتساع الخلاف بين الحليفين الخليجيين.
