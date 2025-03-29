عمّال قطاع صناعة السيارات في كندا مصمّمون على حماية وظائفهم بعد تهديدات ترامب

afp_tickers

4دقائق

سئم عمّال قطاع صناعة السيارات في كندا من التهديدات الأميركية لقطاعهم وهم الآن مصممون على عدم الاستسلام والنضال من أجل وظائفهم.

وقال جيف غراي، المسؤول النقابي لمصانع جنرال موتورز في أوشاوا “إن نقل وظائف ومصانع إلى الولايات المتحدة ردا على الرسوم الجمركية التي توعد بفرضها دونالد ترامب؟ هذا لن يحدث”.

وشهدت هذه المدينة الصناعية التي تقع على مسافة نحو 50 كيلومترا شرق تورونتو، تطورا مرتبطا منذ حوالى قرن بتطور المصنع المحلي للشركة الأميركية.

وتتركز معظم أنشطة صناعة السيارات الكندية في هذه المنطقة الواقعة في جنوب أونتاريو (وسط)، أكبر مقاطعة في البلاد، وهي توظف 500 ألف شخص.

ويتحدث الجميع عن الضربة القاضية التي تلقتها المنطقة منذ إعلان ترامب أنه سيفرض رسوما جمركية على الواردات الكندية بعيد انتخابه، إذ إن جميع الخبراء يتوقعون كارثة صناعية وتسريح عمال بأعداد كبيرة إذا نفذ الرئيس الأميركي تهديداته.

لكن بعد أسابيع من الخوف والشعور “بالقلق”، تغيّر الجو أخيرا، كما قال غراي من نقابة “يونيفور”.

وأضاف “لقد سئم العمال من الاستفزاز. لقد سئمنا من التهديد (…) سنناضل. لن نخسر وظيفة واحدة في قطاع صناعة السيارات في أونتاريو”، حتى أنه تحدث عن منع شركات السيارات من إزالة المعدات من المصانع الكندية، جسديا إذا لزم الأمر.

– “لا أعرف ما هي خطط ترامب” –

ومثل العديد من الصناعات المتضررة من الحملة التجارية التي يشنها دونالد ترامب، فإن مستقبل قطاع السيارات الكندي غير واضح.

وبعد الصلب والألمنيوم، أعلن الرئيس الأميركي الأربعاء رسوما جمركية إضافية بنسبة 25 % على كل السيارات وقطع الغيار المصنعة خارج الولايات المتحدة، اعتبارا من 2 نيسان/أبريل.

وقد تكون الضريبة المفروضة على المركبات المجمّعة في كندا أقل في الواقع، مع الأخذ في الاعتبار عملية التصنيع المتكاملة للغاية في أميركا الشمالية، مع نقل قطع فردية عبر الحدود بشكل متكرر أثناء التجميع.

وفي العام 2023، أنتجت كندا أكثر من 1,5 مليون مركبة، صُدّر 93 % منها إلى الولايات المتحدة، بقيمة إجمالية بلغت 51 مليار دولار كندي (حوالى 36 مليار دولار)، بحسب أرقام معهد الإحصاء الكندي الرسمي.

وقال روبرت رومانو، السكرتير المالي للنقابة “لا أعرف ما هي خطط ترامب”.

وأضاف “لست متأكدا من أنه هو نفسه يعرف ما هي خططه… دائما ما كان تصنيع السيارات في أميركا الشمالية بمثابة حلقة وصل بين الولايات المتحدة وكندا. واليوم يضعنا ذلك في مواجهة بعضنا البعض”.

عندما كان في ذروته في الثمانينات، كان المصنع يوظّف 25 ألف شخص، حتى أنه يُطلق على فريق الهوكي المحلي في البلدة التي يبلغ عدد سكانها 200 ألف نسمة اسم “ذي جينيرالز” تيمنا بشركة جنرال موتورز.

وقال فلافيو فولبي رئيس جمعية مصنعي أجزاء السيارات الكندية، إن تأثير هذه الضرائب سيكون كبيرا لدرجة أنه قد يتوجّب وقف صناعة السيارات بالكامل لأيام.

من جهته، صرح جيف غراي الذي كان جده الأكبر أحد الأعضاء المؤسسين للنقابة عام 1937، أن لا أحد “مهتم بمهنة جديدة” مضيفا “نحن في حاجة إلى تدخل الحكومة الكندية ودعم أعمالنا وعمّالنا لضمان عدم اختفاء هذه المصانع”.

بس/الح/ود