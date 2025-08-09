عناصر الإطفاء يواصلون لليوم الثاني مكافحة حريق قرب أثينا

afp_tickers

2دقائق

يواصل المئات من عناصر الإطفاء السبت لليوم الثاني على التوالي مكافحة حريق حرجي كبير بالقرب من أثينا أسفر عن سقوط قتيل، فيما تثير الرياح العاتية مخاوف من اتّساع رقعته.

وقال متحدّث باسم جهاز الإطفاء إن أكثر من 260 عنصرا مدعومين بـ80 شاحنة و12 طائرة نشروا في كيراتيا، وهي منطقة ريفية تبعد حوالى 43 كيلومترا إلى جنوب شرق أثينا.

وأوضح في تصريحات لوكالة فرانس برس أن “حدّة النيران خفّت لكن ما زالت بعض البؤر نشطة”.

وأجلي عشرات الأشخاص من منازلهم في ساعة متأخرّة من ليل الجمعة وأخليت دار للمسنّين فيما اقتربت النيران من مدينة باليا فوكيا الساحلية.

وعثر الإطفائيون على جثّة رجل مسنّ في كوخ بالقرب من كيراتيا.

وتسبّبت رياح عاتية الجمعة في مقتل سائحين فيتناميين سقطا في البحر بالقرب من شاطئ ساراكينيكو في جزيرة ميلوس في سيكلاديس.

وكان السائحان، وهما سيّدة في الحادية والستين من العمر ورجل في الخامسة والستين، يزوران الشاطئ الصخري ضمن رحلة سفينة استجمام سياحية، وفق ما أعلن خفر السواحل.

وقالت متحدثة باسم خفر السواحل لوكالة فرانس برس إن السيّدة سقطت في المياه وحاول الرجل مساعدتها.

وتوقّعت خدمة الأرصاد الجوية اليونانية هبوب رياح قد تصل سرعتها إلى 74 كيلومترا في الساعة السبت.

وتسبّبت الأحوال الجوية الجمعة في اضطرابات بحركة العبّارات التي تقلّ السياح. ورفع حظر الإبحار في مرافئ أثينا السبت.

جبه/م ن/دص