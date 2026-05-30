غارات اسرائيلية على جنوب لبنان وانذارات إخلاء لـ13 قرية

شنّت اسرائيل السبت غارات على عشرات القرى في جنوب لبنان تزامنا مع إصدارها إنذارات إخلاء لأكثر من عشرة قرى في جنوب لبنان، غداة إعلان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو توسيع قواته توغّلها في العمق اللبناني.

وجاءت أوامر الإخلاء الجديدة غداة عقد وفدين عسكريين لبناني وإسرائيلي محادثات أمنية مباشرة في واشنطن، وقبل مباحثات مباشرة ترعاها الولايات المتحدة مطلع الأسبوع المقبل، هي الجولة الرابعة منذ اندلاع الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحزب الله في 2 آذار/مارس.

وواصلت اسرائيل السبت غاراتها على جنوب لبنان، حيث أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية عن غارة على سيارة قرب مدينة النبطية وضربات على قرى أخرى، بالإضافة إلى قصف مدفعي طال محيط قلعة الشقيف العائدة إلى القرون الوسطى، غداة تحذير من وزير الثقافة اللبناني غسان سلامة أن عددا من المواقع الأثرية المهمة في لبنان معرّضة “لخطر جدي” من بينها القلعة.

في غضون ذلك، أعلنت الرئاسة اللبنانية في بيان أن رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام اتفقا “على تكثيف الاتصالات لوضع حد لهذه الممارسات الإسرائيلية المدانة” قبيل جولة المحادثات المقررة في 2 و3 حزيران/يونيو مع اسرائيل.

وأشار البيان إلى أن الرئيسين ناقشا “الاعتداءات الإسرائيلية وتمددها إلى عدد من المدن والقرى الجنوبية لاسيما في قضاءي صور والنبطية، إضافة إلى استمرار أعمال تفجير المنازل وجرفها، وتدمير المعالم التاريخية في الجنوب”.

ويأتي ذلك بينما وصف نائب وزير الدفاع إلبريدج كولبي على منصة إكس مناقشات الوفدين العسكريين اللبناني والاسرائيلي الجمعة بأنها “بناءة” وأنها “ستكون بمثابة الأساس للشق السياسي الذي ستقوده وزارة الخارجية الأسبوع المقبل”.

ودخل وقف لإطلاق النار الذي كان يفترض أن يوقف القتال بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من طهران حيز التنفيذ رسميا في 17 نيسان/أبريل، لكنه لم يُحترم فعليا، فيما تصر إيران على إدراج لبنان ضمن أي اتفاق مع الولايات المتحدة ينهي الحرب الأوسع التي اندلعت في المنطقة في شباط/فبراير.

ويتبادل حزب الله وإسرائيل الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار، ويبرر كل طرف هجماته بما يقول إنها انتهاكات يرتكبها الطرف الآخر.

– تصعيد –

دعا المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي عبر منصة إكس بداية إلى إخلاء سبع قرى في جنوب لبنان والبقاع هي ميفدون وشوكين وزبدين وجديدة أنصار والزرارية ومزرعة كوثرية الرز ومشغرة، معلنا أنه “في ضوء قيام حزب الله الإرهابي بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، يضطر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة”.

وفي وقت لاحق، أصدر إنذارات بإخلاء ست قرى جنوبية أخرى، هي المروانية، واللوبية، وميدون، وأنصارية، وزفتا، وتفاحتا.

في المقابل، أعلن حزب الله المدعوم من إيران في بيانين منفصلين أنه استهدف كريات شمونة بهجوم صاروخي “دفاعا عن لبنان وشعبه، وردا على خرق العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيّين”.

وفي بيان آخر، قال الحزب إنه نصب كمينا لقوة إسرائيلية قرب بلدة الغندورية في جنوب لبنان وأجبرها على الانسحاب.

وتوعّدت إسرائيل هذا الأسبوع بتكثيف عملياتها في لبنان، وقالت إنها توسّع عملياتها البرية في الجنوب الذي نزح معظم سكانه.

وأعلن نتانياهو الجمعة أن القوات الإسرائيلية تقدمت إلى ما بعد نهر الليطاني الذي يقع على مسافة نحو 30 كيلومترا شمال الحدود اللبنانية الإسرائيلية، مضيفا أن إسرائيل “تضرب حزب الله مباشرة”.

وأسفرت غارات إسرائيلية على جنوب لبنان الجمعة عن مقتل 11 شخصا، وفق ما أعلنت وزارة الصحة.

وشدّد الرئيس اللبناني جوزاف عون في اتصال مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الجمعة على “ضرورة بذل كل الجهود الممكنة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار”.

ودخل حزب الله الحرب الإقليمية بعدما أطلق صواريخ على إسرائيل مطلع آذار/مارس ردا على مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في ضربات أميركية إسرائيلية.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية الجمعة أن الهجمات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل 3355 شخصا على الأقل منذ الثاني من آذار/مارس، في حصيلة تُظهر زيادة قدرها 31 قتيلا مقارنة بتلك المعلنة الخميس حين نفّذت إسرائيل أول غارة لها قرب بيروت منذ أسابيع.

ناد-لو/ع ش