غارات روسية دامية جديدة في أوكرانيا وزيلينسكي يدين “نفاق” موسكو

أسفرت غارات جوية روسية على أوكرانيا ليل الاثنين الثلاثاء عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة العشرات، فيما ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء بـ”النفاق المطلق” من جانب موسكو، قبيل إعلان هدنة بمناسبة إحياء روسيا ذكرى انتصار الاتحاد السوفياتي على ألمانيا النازية.

وبحسب السلطات الأوكرانية، قُتل ثلاثة موظفين في شركة غاز واثنان من عناصر الإنقاذ في غارات بالصواريخ والمسيّرات بعيدة المدى.

وكانت روسيا قد أعلنت من جانب واحد وقفا لإطلاق النار يومي 8 و9 أيار/مايو بمناسبة الاحتفالات بالذكرى الحادية والثمانين للانتصار في الحرب العالمية الثانية والتي تُقام سنويا بعرض عسكري في الساحة الحمراء بالعاصمة موسكو.

وهددت موسكو بشن “ضربة صاروخية كبيرة” على وسط كييف إذا انتهكت أوكرانيا وقف إطلاق النار.

ورد الرئيس فولوديمير زيلينسكي بإعلان هدنة تبدأ منتصف ليل الأربعاء (21,00 بتوقيت غرينتش)، من دون تحديد مدة لها، مصرحا بأن كييف سترد “بالمثل” على أي انتهاك لوقف إطلاق النار الذي أعلنته.

وقد ندد زيلينسكي الذي يزور البحرين حاليا، بالموجة الأخيرة من الغارات على أوكرانيا، قائلا عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي “يا له من نفاق مطلق الدعوة إلى وقف إطلاق النار لإقامة احتفالات دعائية، بينما تُشنّ مثل هذه الضربات يوميا”.

واعتبر المحلل السياسي الأوكراني فولوديمير فيسينكو أن إعلان أوكرانيا هدنة يشكل مناورة تكتيكية في المجالين الإعلامي والسياسي.

وقال فيسينكو لوكالة فرانس برس “إذا لم تحترم روسيا وقف إطلاق النار الذي أعلنّاه، فلنا الحق في عدم احترام وقف إطلاق النار الذي أعلنته (موسكو). وهذا يُبطل مبادرة بوتين”، مضيفا أنه “من شبه المؤكد” عدم الالتزام الكامل بأي من وقفي إطلاق النار.

وتأتي هاتان الهدنتان المنفصلتان بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من وقف لإطلاق النار استمر 32 ساعة بمناسبة عيد الفصح الأرثوذكسي، وتم انتهاكه مرارا على خطوط المواجهة رغم الالتزام بوقف الغارات الجوية بالصواريخ بعيدة المدى.

لطالما دعت أوكرانيا إلى هدنة مطوّلة على خطوط المواجهة لتسهيل المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب التي اندلعت إثر الغزو الروسي الشامل لأراضيها في شباط/فبراير 2022، وهي النزاع الأكثر دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وترفض موسكو هذا المطلب، بحجة أن وقفا أوسع لإطلاق النار سيُمكّن كييف من تعزيز دفاعاتها، وتطالب بتنازل أوكرانيا بالكامل عن منطقة دونيتسك في شرق البلاد، الخاضعة جزئيا لسيطرة الجيش الروسي، قبل أي وقف لإطلاق النار.

– قصف مواقع غاز في أوكرانيا –

أطلق الجيش الروسي 11 صاروخا بالستيا و164 مسيّرة على أوكرانيا خلال الليل، وفق ما أعلن سلاح الجو الأوكراني الذي أشار إلى التصدي لصاروخ واحد و149 طائرة مسيّرة أثناء تحليقها.

ووفقا للجيش الأوكراني، أصابت ثمانية صواريخ و14 طائرة مسيّرة 14 موقعا في البلاد، بينما أخطأ صاروخان أهدافهما.

في منطقة بولتافا في وسط أوكرانيا الشرقي، قُتل أربعة أشخاص وأُصيب 37 آخرون، وفق ما ذكر رئيس الإدارة الإقليمية فيتالي دياكيفنيتش.

وفي منطقة خاركيف بشمال شرق البلاد، لقي شخص مصرعه وأُصيب اثنان آخران، بحسب مكتب المدعي العام. كما أُصيب شخصان في مدينة خاركيف نفسها جراء ضربة بمسيّرة، وفق ما أفاد المسؤول الإقليمي أوليغ سينيغوبوف.

وفي رسالة نُشرت عبر منصة إكس، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة النفط والغاز الأوكرانية “نافتوغاز” سيرغي كوريتسكي أن منشآت إنتاج الغاز في منطقتي بولتافا وخاركيف قد استُهدفت جراء القصف.

وأكد مقتل ثلاثة من موظفي “نافتوغاز” واثنين من عناصر الإنقاذ، موضحا أن المواقع المتضررة تكبّدت “أضرارا وخسائر إنتاجية كبيرة”.

ردا على تصاعد حدة الغارات الجوية الروسية في الأسابيع الأخيرة، كثّفت أوكرانيا ضرباتها بطائرات مسيّرة على الأراضي الروسية، حتى أن إحدى هذه المسيّرات اخترقت واجهة مبنى سكني في غرب موسكو.

تأتي هذه الإعلانات عن وقف جديد لإطلاق النار فيما تعيد الولايات المتحدة تركيز اهتمامها على الحرب في الشرق الأوسط بعد جهودها لإنهاء النزاع في أوكرانيا.

كما تأتي وسط صعوبات يواجهها الجيش الروسي على خطوط المواجهة. فقد تقلصت المساحة التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا بنحو 120 كيلومترا مربعا في نيسان/أبريل، وهو انخفاض لم تشهده منذ الهجوم الأوكراني المضاد في صيف 2023، وفق تحليل أجرته وكالة فرانس برس لبيانات من معهد دراسات الحرب.

