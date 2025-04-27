غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت بعد إنذار إسرائيلي بالإخلاء (ا ف ب)

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تعرضت الضاحية الجنوبية لبيروت لغارة جوية الأحد، بحسب ما أفاد مصور في وكالة فرانس برس، بعيد إصدار الجيش الاسرائيلي إنذارا بإخلاء حي في هذه المنطقة التي تعد معقلا لحزب الله.

وأظهرت لقطات لفرانس برس تصاعد سحب كثيفة من الدخان الأسود بعد الضربة في حي الحدث عند أطراف الضاحية، وتناثر قطع من الحطام على ارتفاع شاهق.

وأفادت قنوات تلفزيونية محلية بأن المبنى المستهدف هو “هنغار” (عنبر)، وبثت لقطات تظهر اندلاع النيران في المكان وعناصر يعملون على إخمادها.

وأتت الضربة بعدما نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة إكس، بيانا مرفقا بخريطة جاء فيه “إنذار عاجل للمتواجدين في الضاحية الجنوبية في بيروت وخاصة في حي الحدث، لكل من يتواجد في المبنى المحدد… أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله”.

أضاف “أنتم مضطرون لإخلاء هذه المباني فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر”.

وهي المرة الثالثة تتعرض الضاحية الجنوبية لبيروت لضربة منذ وقف إطلاق النار الساري بين إسرائيل وحزب الله منذ تشرين الثاني/نوفمبر.

وقتل أربعة أشخاص في غارة على الضاحية الجنوبية في الأول من نيسان/أبريل. وأكدت اسرائيل حينها “القضاء” على القيادي في الحزب حسن بدير.

كما أعلنت الدولة العبرية في 28 آذار/مارس، شنّ غارة على موقع قالت إن حزب الله يستخدمه لتخزين المسيّرات.

وبعد نحو عام من تبادل للقصف عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية بين الدولة العبرية وحزب الله، تحوّل حربا مفتوحة في أيلول/سبتمبر 2024، توصل الجانبان بوساطة أميركية، الى اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وعلى رغم سريان الهدنة، لا تزال إسرائيل تشن غارات على مناطق لبنانية عدة خصوصا في الجنوب والشرق.

وتؤكد الدولة العبرية أنها لن تسمح للحزب المدعوم من إيران، بالعمل على ترميم قدراته بعد الحرب التي تلقى خلالها ضربات قاسية على صعيد البنية العسكرية، وقتل فيها العديد من قادته أبرزهم أمينه العام السابق حسن نصرالله.

ونص اتفاق وقف إطلاق النار على انسحاب مقاتلي حزب الله من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني في جنوب لبنان، وتفكيك بناه العسكرية فيها، في مقابل تعزيز الجيش وقوة الأمم المتحدة الموقتة (يونيفيل) لانتشارهما قرب الحدود مع اسرائيل.

ويطالب لبنان المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل لوقف هجماتها والانسحاب من خمسة مرتفعات في جنوب البلاد أبقت قواتها فيها بعد انقضاء مهلة انسحابها بموجب الاتفاق.

ستر-كام/ب ق