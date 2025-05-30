غزة كلها عرضة للمجاعة وفق الأمم المتحدة وإسرائيل تتوعد بإقامة دولة يهودية في الضفة الغربية

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أعلنت الأمم المتحدة الجمعة أنّ جميع سكان قطاع غزة معرّضون لخطر المجاعة، بينما تتصاعد الضغوط على إسرائيل للسماح بإدخال المساعدات الى القطاع المحاصر.

وفي سياق متصل توعدت إسرائيل ببناء “دولة إسرائيلية يهودية” في الضفة الغربية المحتلة مع تكثيف أعمال الاستيطان.

تواجه إسرائيل ضغوطا دولية متزايدة بسبب الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة الذي تحول إلى ركام، وحيث تقول الأمم المتحدة إن ما سُمح بدخوله ليس سوى قطرة في محيط بعد حصار خانق دام أكثر من شهرين.

ولم تحقق المفاوضات لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو 20 شهرا أي تقدم يُذكر، منذ استأنفت إسرائيل عملياتها في آذار/مارس بعد هدنة قصيرة الأمد.

في غضون ذلك، كثفت إسرائيل بناء المستوطنات في الضفة الغربية، متحديةً دعوات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقادة عالميين آخرين إلى الشروع في مسار حل الدولتين.

وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ينس لايركه، إنّ “غزة هي المكان الأكثر جوعا في العالم حيث … 100 في المئة من السكان معرّضون لخطر المجاعة”.

وأشار لايركه إلى أن إسرائيل سمحت بدخول 900 شاحنة محمّلة بمساعدات إنسانية منذ بضعة أيام، لكن حتى الآن لم تدخل سوى 600 شاحنة إلى منطقة التفريغ في غزة، بينما نُقلت حمولة عدد قليل منها فقط الى داخل القطاع.

وقال المتحدث الأممي إن هذا “مجرّد قطرة في محيط”، مشيرا الى أن مهمة توزيع المساعدات تواجه “قيودا تشغيلية جعلتها إحدى أكثر عمليات المساعدة المعوّقة ليس فقط في عالم اليوم، بل في التاريخ الحديث”.

وأظهرت لقطات تلفزيونية حديثة بثتها وكالة فرانس برس تدفق حشود كبيرة من الفلسطينيين اليائسين للحصول على الطعام إلى عدد محدود من مراكز توزيع المساعدات، في حالة من الفوضى.

– حملة –

قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس إن إسرائيل ستبني “الدولة اليهودية الإسرائيلية” في الضفة الغربية، غداة الإعلان عن خطة لبناء 22 مستوطنة جديدة فيها في خطوة انتقدتها بريطانيا بصفتها عقبة أمام قيام دولة فلسطينية، وقال الأمين العام للأمم المتحدة إنها تعني الابتعاد عن حل الدولتين.

وأضاف كاتس في مقطع فيديو “هذا ردّ قاطع على المنظمات الإرهابية التي تحاول إيذاءنا وإضعاف قبضتنا على هذه الأرض، وهي أيضا رسالة واضحة لماكرون وأصدقائه: هم سيعترفون بدولة فلسطينية على الورق، ونحن سنبني الدولة اليهودية الإسرائيلية هنا على الأرض”.

في سنغافورة، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنّ على الدول الأوروبية أن تتخذ مجتمعة موقفا “أكثر شدة” من إسرائيل إذا لم تستجب بشكل مناسب للوضع الإنساني في غزة.

وأكد أن التحرّك ضروري “في الساعات والأيام المقبلة”.

وأضاف أن الغرب يخاطر “بفقدان كل مصداقيته أمام العالم” إذا “تخلى عن غزة… وسمح لإسرائيل بأن تفعل ما تشاء”، مؤكدا في كلمة ألقاها خلال منتدى حوار شانغريلا الدفاعي “رفض المعايير المزدوجة”.

كما اعتبر أن الاعتراف بدولة فلسطينية ليس “مجرد واجب أخلاقي، بل مطلب سياسي”، مؤكدا حضور المؤتمر الذي ترعاه فرنسا مع السعودية في حزيران/يونيو لإحياء حل الدولتين.

وعلى الأثر، ردّت إسرائيل متهمة ماكرون بشنّ “حرب صليبية على الدولة اليهودية”.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان “لا يوجد حصار إنساني. هذا كذب فاضح”. وأضافت “لكن عوضا عن ممارسة الضغوط على الإرهابيين الجهاديين، يريد ماكرون مكافأتهم من خلال منحهم دولة فلسطينية. لا يوجد أي مجال للشك في أن عيدها الوطني سيكون في السابع من تشرين الأول/أكتوبر”، وهو تاريخ هجوم حماس في 2023 الذي أشعل فتيل الحرب.

– بكل قوة –

استأنفت إسرائيل هجماتها على قطاع غزة في منتصف آذار/مارس بعد هدنة استمرّت ستة أسابيع، وكثّفت عملياتها العسكرية في 17 أيار/مايو، قائلة إن الهدف هو القضاء على حركة حماس وتحرير الرهائن الذين لا يزالون محتجزين في القطاع.

وحتى الآن، فشلت المفاوضات الهادفة إلى إنهاء الحرب المستمرّة منذ حوالى 20 شهرا في غزة، في تحقيق أي تقدّم.

وأعلن البيت الأبيض الخميس أنّ إسرائيل وافقت على اقتراح أميركي جديد بشأن وقف إطلاق النار. غير أنّ حركة حماس قالت إنّ المقترح “لا يستجيب لأي من مطالب شعبنا”.

وردا على ذلك، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير الجيش إلى الزج بكل قوته في قطاع غزة.

وقال عبر تطبيق تلغرام متوجها إلى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو “بعدما رفضت حماس مرة أخرى اقتراح الاتفاق، لم تعد هناك أعذار. يجب أن ينتهي الارتباك والتخبّط والضعف. أضعنا حتى الآن الكثير من الفرص. حان الوقت للدخول بكل قوتنا، من دون تردد، لتدمير وقتل حماس حتى آخر فرد لديها”.

ولم تؤكد إسرائيل موافقتها على المقترح الجديد.

– قتلى –

على الصعيد الميداني، أفاد الدفاع المدني في غزة وكالة فرانس برس عن مقتل 45 شخصا على الأقل في هجمات إسرائيلية في مختلف أنحاء القطاع الجمعة، من بينهم سبعة أشخاص في غارة استهدفت منزلا في جباليا شمال القطاع.

وأظهرت لقطات لفرانس برس، فلسطينيين يبكون أمام جثث أقاربهم في مستشفى الشفاء في مدينة غزة بعد الغارة.

وقال محمود الغاف وهو جار العائلة، “إنهم مدنيون نائمون في منزلهم، دُمر البيت عليهم … الأطفال مقطّعون أشلاء”.

وقال محمود نصر الذي فقد أقاربه “لا نريد شيئا، فقط أوقفوا الحرب”.

ولم يستجب الجيش الإسرائيلي بشكل فوري لطلب التعليق على غارة جباليا، لكنه قال بشكل منفصل إن القوات الجوية ضربت “عشرات الأهداف” في مختلف أنحاء غزة اليوم الفائت.

قالت وزارة الصحة التابعة لحماس في قطاع غزة الجمعة إن 4058 شخصا على الأقل قتلوا منذ أن استأنفت إسرائيل العمليات العسكرية الكثيفة في 18 آذار/مارس، مما يرفع إجمالي عدد القتلى في الحرب إلى 54321 شخصا معظمهم من المدنيين والنساء والأطفال. وهي بيانات تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

أدى هجوم حماس إلى مقتل 1218 شخصا في الجانب الإسرائيلي، معظمهم من المدنيين، وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية. ومن بين 251 شخصا خُطفوا خلال الهجوم، لا يزال 57 في غزة، أكد الجيش وفاة 34 منهم على الأقل.

كما تحتجز حماس جثمان جندي إسرائيلي قتل في حرب سابقة في غزة عام 2014.

بور-سو/الح-ناش-ص ك/ب ق