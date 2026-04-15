غورغييفا تدعو الدول إلى “الاستعداد لمرحلة عصيبة” إذا بقيت أسعار النفط مرتفعة

نبّهت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا في مؤتمر صحافي عقدته الأربعاء إلى أن على الدول أن “تستعد لمرحلة عصيبة” إذا بقيت أسعار النفط مرتفعة بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

وقالت غورغييفا “علينا أن نستعد لمرحلة عصيبة” إذا استمرت الحرب وبقيت أسعار النفط مرتفعة، مؤكدة أن “كل البلدان معنية، حتى لو لم يكن وَقع الصدمة متماثلا” بينها.

ورأت غورغييفا خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد وللبنك الدولي في واشنطن بمشاركة وفود من غالبية دول العالم أن “على البلدان أن تتخذ الإجراءات اللازمة لخفض الأنشطة الأكثر استهلاكا للطاقة”. وأضافت “ينبغي أن تفعل ذلك من الآن، لا أن تنتظر أسابيع عدة”.

ودعت المديرة العامة للصندوق الدول إلى تفادي الإقدام على نفقات كبيرة “في وقت تسجّل المديونية العالمية أعلى مستوى لها منذ الحرب العالمية الثانية”.

وأفاد تقرير “فيسكال مونيتور” عن سياسات الموازنة الذي نشره صندوق النقد الدولي الأربعاء أن نسبة المديونية العالمية بلغت 94 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي خلال العام المنصرم، وقد تصل إلى مئة في المئة بحلول سنة 2029 إذا لم تُبذل أي جهود.

وانتقدت غورغييفا بعض الإجراءت التي قد يعتمدها عدد من الدول، من بينها “الضوابط على الصادرات أو التخفيضات الضريبية السيئة التصميم”. وأضافت “النوايا طيبة، لكن حماية المواطنين عبر هذا النوع من الإجراءات لن تؤدي إلا إلى إطالة أمد الصعوبات المرتبطة بارتفاع الأسعار”.

ورأت أن على المصارف المركزية في الوقت نفسه أن تتوخى الحذر “وتراقب كيفية تطور الأوضاع” قبل اتخاذ أية قرارات بشأن أسعار الفائدة الرئيسية، لا سيما إذا ظلت توقعات التضخم قائمة.

إلا أن الأولوية في الوقت الراهن تبقى للوضع المالي للبلدان، بينما كان لدى صندوق النقد الدولي أصلا نحو 40 برنامجا نشطا قبل اندلاع الحرب.

وتلقى الصندوق إلى الآن “نحو 12 طلبا” لبرامج مساعدة جديدة، بعضها “من إفريقيا جنوب الصحراء”، بحسب غورغييفا.

وقالت “هذه البلدان تحتاج إلى اهتمامنا، وتشكل محورا مهماً في مناقشاتنا هذا الأسبوع حول كيفية توفير المساعدة لها على أفضل وجه في عالم حافل بالصدمات المتكررة وحال انعدام الوضوح”.

