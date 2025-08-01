غوغل ملزمة إصلاح متجر التطبيقات بعد رد استئنافها أمام إبيك غيمز

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خسرت “غوغل” الخميس استئنافها ضد “إبيك غيمز” وبات يتعين عليها تاليا السماح بتثبيت متاجر تطبيقات منافسة لمتجرها الخاص “غوغل بلاي”، ما يشكّل انتصارا كبيرا للاستديو الناشر للعبة الفيديو “فورتنايت” بعد معركة قانونية استمرت خمس سنوات.

في عام 2023، دانت هيئة محلفين المجموعة الأميركية العملاقة في مجال الإنترنت بتهمة احتكار سوق توزيع التطبيقات على نظامها التشغيلي للهواتف المحمولة “أندرويد”، وأصدرت حكما لصالح الشركة المدّعية “إبيك غيمز”.

وردّت محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو الخميس الاستئناف المقدّم من “غوغل”.

وبالتالي بات الحكم على “غوغل” قابلا للتنفيذ، وينبغي عليها السماح للمطورين بدمج أنظمة الدفع الخاصة بهم أو عرض تطبيقاتهم على منصات بديلة من “غوغل بلاي”، كمتجر “إبيك غيمز ستور” التابع لشركة “إبيك”.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “إبيك غيمز” تيم سويني عبر منصة “إكس” إنه “انتصار كامل في الاستئناف بقضية +إبيك+ و+غوغل+. بفضل هذا الحكم، سيتمكن متجر +إبيك غيمز+ من الوصول إلى +غوغل بلاي+”.

أما نائبة رئيس الشؤون التنظيمية في “غوغل” لي آن مولولاند فرأت في بيانٍ تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه أن “هذا القرار سيُلحق ضررا بالغا بأمن المستخدمين، ويحدّ من الخيارات، ويُقوّض الابتكار الذي كان دائما جوهر نظام +أندرويد+”.

ويعتبر تيم سويني وناشرون آخرون أن “غوغل” و”آبل” تحتكران سوق تطبيقات الأجهزة المحمولة بنظامي “آي أو إس” و”أندرويد”، وتُسيئان استخدام هيمنتهما من خلال فرض منصات تنزيل ودفع خاصة بهما، وعمولات كبيرة على إنفاق المستخدمين.

ودأبت المجموعتان الكاليفورنيتان على تسليط الضوء على المخاطر المحتملة على أمن المستخدمين وخصوصيتهم في حال عدم استخدام هذه التطبيقات لأنظمتهما.

واضافت لي آن مولولاند “أولويتنا القصوى تبقى حماية مستخدمينا ومطورينا وشركائنا، بالإضافة إلى الحفاظ على منصة آمنة”.

ولا تزال المواجهة بين “إبيك غيمز” و”آبل” من دون حلّ، مع أن محكمةً قضت في أواخر عام 2021 بأن “آبل” لم تعد تستطيع إجبار ناشري التطبيقات على استخدام متجرها ونظامها للدفع.

وفي نيسان/أبريل من هذا العام، اتهمت قاضية فيدرالية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا المجموعة التي يقع مقرها في كوبرتينو (سيليكون فالي) بعدم الامتثال لحكمها الصادر قبل أكثر من ثلاث سنوات، والذي يُلزمها نظريا فتح هواتف “آي فون” أمام متاجر التطبيقات المنافسة.

وأعادت “آبل” لعبة “فورتنايت” إلى متجر التطبيقات في أيار/مايو، لكنها تواصل إجراءات الاستئناف.

وكانت اللعبة حُذفت من المنصة عام 2020 عندما حاولت شركة “إبيك غيمز” التحايل على نظام الدفع من “آبل”.

جوج/ب ح/ص ك